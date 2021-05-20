Партия «Новые люди» предложила выделять больше средств на развитие городов Новосибирской области

Мероприятие, организованное партией «Новые люди» собрало депутатов Заксобрания и новосибирского горсовета, представителей общественности и научного сообщества. Модератором встречи выступила народный мэр Сардана Авксентьева, которая недавно присоединилась к команде «Новых людей».
Участники встречи отметили, что сейчас налоги, собираемые на местах, практически в полном объёме уходят в федеральный центр. В партии «Новые люди» предложили пересмотреть принципы межбюджетных отношений, оставляя больше средств на территориях.
«У государства есть свои интересы: это расходы на оборону, на космическую отрасль, на фундаментальную науку. Да, это всё должно быть. Но жизнь человека происходит здесь и сейчас: на конкретной улице, в конкретном доме. И я полагаю, что на шкале ценностей интересы государства и интересы человека должны быть на одном уровне», – говорит кандидат от партии «Новые люди» на выборах в Госдуму Сардана Авксентьева.
Ещё один принципиальный момент заключается в том, что люди должны не только знать, на что власть тратит бюджетные деньги, но и сами участвовать в формировании повестки. Для этого необходимы прямые выборы мэра и постоянный общественный контроль за работой администрации.
Об активности людей говорит и сторонник партии «Новые люди» Андрей Теряев, который может выступить в качестве кандидата в депутаты Госдумы. «Возьмём для примера Бердск. Основные проблемы такие же, как и везде: высокая стоимость услуг ЖКХ, проблемы с транспортом (какие-то маршруты очень редко ходят, машину приходится ждать по 30 минут), состояние дорог, — говорит Андрей Теряев. — Не соглашусь с тем, что люди не хотят участвовать в контроле. Однако у них возникает апатия, так как они не видят результатов своих обращений. Я бы рекомендовал партии выступить с инициативой более эффективного участия людей в самоуправлении. Люди с удовольствием будут участвовать в выборах, если увидят, что их пожелания учитываются органами местного самоуправления».
Руководитель фракции «Новые люди» в Заксобрании Новосибирской области Дарья Карасева предложила упростить механизмы общественного контроля за деятельностью мэра вплоть до его отставки. Также она выступила с инициативой ввести объективные критерии деятельности градоначальников.
Подводя итоги круглого стола, Сардана Авксентьева призвала его участников в течение двух-трех дней сформулировать свои предложения и передать их в областное отделение партии. Эти тезисы включат в предложения партии «Новые люди» по изменению ситуации в местном самоуправлении.