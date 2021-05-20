Забрали у тебя пса за то, что он гадит на газоне, а ты его должен денежкой бодрить уже дальше в приюте или приемной семье
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Забрали у тебя пса за то, что он гадит на газоне, а ты его должен денежкой бодрить уже дальше в приюте или приемной семье

11:05:125/20/2021Фото: https://pixnio.com/
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Думаю, в ближайшие 5 лет собакам всем паспорта выдадут и налог выпишут

В группу Подслушано в Искитиме написал читатель: 
Дерьмо не убирают, намордники не нацепляют и бросают, наигравшись

Давеча  в компании друзей немного рассуждали о домашних животных и пришли к выводу, что скоро настанет капут вольной жизни блоховозам и их хозяевам. Дерьма навалом от собак на улице, убирают какахи единицы. Собственно сколь верёвочке не виться... Думаю, в ближайшие 5 лет собакам всем паспорта выдадут и налог выпишут. И это правильно и виноваты в этом сами владельцы. Дерьмо не убирают, намордники не нацепляют и бросают, наигравшись. Думаю, в конечном итоге будет нечто вроде алиментов. Забрали у тебя пса за то, что он гадит на газоне, а ты его должен денежкой бодрить, чтоб его не обижали в приюте или в приёмной семье))
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собакифекалии
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Какие должны быть законы, чтоб хозяева убирали фекалии за своими питомцами?

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