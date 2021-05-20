Забрали у тебя пса за то, что он гадит на газоне, а ты его должен денежкой бодрить уже дальше в приюте или приемной семье

В группу Подслушано в Искитиме написал читатель:
Давеча в компании друзей немного рассуждали о домашних животных и пришли к выводу, что скоро настанет капут вольной жизни блоховозам и их хозяевам. Дерьма навалом от собак на улице, убирают какахи единицы. Собственно сколь верёвочке не виться... Думаю, в ближайшие 5 лет собакам всем паспорта выдадут и налог выпишут. И это правильно и виноваты в этом сами владельцы. Дерьмо не убирают, намордники не нацепляют и бросают, наигравшись. Думаю, в конечном итоге будет нечто вроде алиментов. Забрали у тебя пса за то, что он гадит на газоне, а ты его должен денежкой бодрить, чтоб его не обижали в приюте или в приёмной семье))