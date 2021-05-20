Ранние и неочевидные симптомы рака назвал ученый

Некоторым симптомам болезни на ранних сроках уделяется недостаточное внимание, а ведь они могут сигнализировать о больших проблемах со здоровьем. О таких неочевидных признаках рассказал врач-онколог Григорий Кобяков в передаче "О самом главном" на телеканале "Россия 1".
Налет на языке может быть признаком возможных проблем с желудочно-кишечным трактом. Врач советует при обнаружении подобных симптомов обратиться у гастроэнтеролога или онколога. Также можно пройти гастродуоденоскопию, чтобы не пропустить тревожное заболевание.
Частные и ничем не объяснимые диарея или запоры могут указывать на наличие онкологических заболеваний кишечника. К примеру, белый стул может быть при развитии опухоли, а не только при гепатите или желчекаменной болезни. Утоняется, что пациенты с гепатитом С больше подтверждены возникновению рака печени.
Эксперт рекомендует обратить внимание и на резкое похудение и снижение аппетита. Это потенциально может говорить об онкологическом заболевании желудочно-кишечного тракта, легкого и молочной железы.
Если у вас изменяется размер родинок или они начинают кровоточить, это повышает риск развития меланомы. Также необходимо проконсультироваться с врачом. Чтобы уменьшить вероятность этого заболевания, нужно меньше бывать на солнце.
Еще одним серьезным признаком специалист назвал затрудненное мочеиспускание у мужчин. Он может говорить об аденоме или раке простаты. Кобяков отмечает, что очень важно сдать анализы на простатоспецифический антиген и назначить УЗИ.