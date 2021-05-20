Насильника из парка "Березовая Роща" Новосибирска показали на видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Насильника из парка "Березовая Роща" Новосибирска показали на видео

11:58:165/20/2021Фото: СК РФ
0

Первый случай произошел 8 августа. Ночью пьяный преступник попытался познакомиться с прохожей, но получил отказ. Тогда он напал на сибирячку со спины. Он схватил ее руками за шею и стал душить, отчего женщина потеряла сознание. После этого он уволок ее вглубь лесной зоны.

В Новосибирске перед судом предстанет мужчина, совершавший нападения на женщин в Дзержинском районе города Новосибирска

СК Новосибирска закончил расследование уголовного дела по обвинению 46-летнего рецидивиста в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 131, п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ, ч. 1 ст. 162 УК РФ.

Напомним, в августе 2020 года мужчина два раза напал на прохожих женщин на территории и вблизи ПКиО «Березовая роща». Первый случай произошел 8 августа. Ночью пьяный преступник попытался познакомиться с прохожей, но получил отказ. Тогда он напал на сибирячку со спины. Он схватил ее руками за шею и стал душить, отчего женщина потеряла сознание. После этого он уволок ее вглубь лесной зоны «Березовой Рощи», где совершил с жертвой насильственные действия сексуального характера, а также попытался ее изнасиловать

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал частично

Через несколько дней он вновь вышел ночью на поиски жертвы. В том же парке он наткнулся на очередную жертву, у которой при себе имелись беспроводные наушники «AirPods Pro» стоимостью 20 000 рублей. Насильник шел по пятам за жертвой. а в темном месте напал на нее со спины, повалил на землю и стал душить. Но жертва оказалась не из числа робких. Она оказала ему сопротивление. Тогда злодей испугался и убежал.

- В результате грамотно спланированных и тактически верно проведенных следственных и оперативных мероприятий следователи регионального следственного управления совместно с сотрудниками полиции установили и задержали фигуранта по делу. В ходе расследования уголовного дела вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал частично. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, 19 мая 2021 года уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд города Новосибирска, - сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области сегодня, 20 мая.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
грабежнападениеизнасилованиезадержалиограбление
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Берегите себя

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Бердск"Таких одуванчиков много": Наказали ли головорезов, избивших студента с длинными ногтями и фиолетовыми волосами Владислава Гаврилина в Бердске, стало известно
    11:51:25 5/20/2021
    "Таких одуванчиков много": Наказали ли головорезов, избивших студента с длинными ногтями и фиолетовыми волосами Владислава Гаврилина в Бердске, стало известно
    БердскКак получить путевку в летний лагерь Бердска в 2021 году: У родителей осталось 8 дней
    11:39:56 5/20/2021
    Как получить путевку в летний лагерь Бердска в 2021 году: У родителей осталось 8 дней
    В Москве мертвой нашли экс-чиновницу с пакетом на голове
    11:31:46 5/20/2021
    В Москве мертвой нашли экс-чиновницу с пакетом на голове
    20 мая - Всемирный день метрологии: поздравления и уникальные открытки от дизайнера
    11:20:58 5/20/2021
    20 мая - Всемирный день метрологии: поздравления и уникальные открытки от дизайнера
    ОГЭ-2021: Названы даты экзаменов для 9-классников в Новосибирской области
    11:05:51 5/20/2021
    ОГЭ-2021: Названы даты экзаменов для 9-классников в Новосибирской области
    БердскКоронавирус в Бердске: Данные на 20 мая 2021
    11:04:25 5/20/2021
    Коронавирус в Бердске: Данные на 20 мая 2021
    БердскПартия «Новые люди» предложила выделять больше средств на развитие городов Новосибирской области
    11:03:01 5/20/2021
    Партия «Новые люди» предложила выделять больше средств на развитие городов Новосибирской области
    Приоритеты региона: 15 объектов образования строятся в 2021 году по нацпроектам
    10:45:08 5/20/2021
    Приоритеты региона: 15 объектов образования строятся в 2021 году по нацпроектам
    Всех россиян заставят ставить прививку от коронавируса. Так ли это, ответили в Кремле
    10:42:07 5/20/2021
    Всех россиян заставят ставить прививку от коронавируса. Так ли это, ответили в Кремле
    БердскДиректором лицея №7 Бердска выбрали Сергея Пилипушка. Кто он такой, рассказываем
    10:31:10 5/20/2021
    Директором лицея №7 Бердска выбрали Сергея Пилипушка. Кто он такой, рассказываем