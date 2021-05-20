Насильника из парка "Березовая Роща" Новосибирска показали на видео

СК Новосибирска закончил расследование уголовного дела по обвинению 46-летнего рецидивиста в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 131, п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ, ч. 1 ст. 162 УК РФ.
Напомним, в августе 2020 года мужчина два раза напал на прохожих женщин на территории и вблизи ПКиО «Березовая роща». Первый случай произошел 8 августа. Ночью пьяный преступник попытался познакомиться с прохожей, но получил отказ. Тогда он напал на сибирячку со спины. Он схватил ее руками за шею и стал душить, отчего женщина потеряла сознание. После этого он уволок ее вглубь лесной зоны «Березовой Рощи», где совершил с жертвой насильственные действия сексуального характера, а также попытался ее изнасиловать
Через несколько дней он вновь вышел ночью на поиски жертвы. В том же парке он наткнулся на очередную жертву, у которой при себе имелись беспроводные наушники «AirPods Pro» стоимостью 20 000 рублей. Насильник шел по пятам за жертвой. а в темном месте напал на нее со спины, повалил на землю и стал душить. Но жертва оказалась не из числа робких. Она оказала ему сопротивление. Тогда злодей испугался и убежал.
- В результате грамотно спланированных и тактически верно проведенных следственных и оперативных мероприятий следователи регионального следственного управления совместно с сотрудниками полиции установили и задержали фигуранта по делу. В ходе расследования уголовного дела вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал частично. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, 19 мая 2021 года уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд города Новосибирска, - сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области сегодня, 20 мая.