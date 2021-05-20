Мама из Бердска отбирала у экс-мужа 7-летнего сына с сотрудниками ФССП и Росгвардией из школы Бердска. Смотрите видео
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Мама из Бердска отбирала у экс-мужа 7-летнего сына с сотрудниками ФССП и Росгвардией из школы Бердска. Смотрите видео

1:45:205/20/2021,Алина БуроваФото: Скриншот с видео
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"Бывший муж препятствовал движению машины юриста, а если движение и происходило, то кидался под колеса. Ни выехать, ни объехать его не могли",- говорит мать ребенка.

Происходящее отец-ребенка фотографировал на телефон

Бердский родитель препятствовал изъятию 7-летнего ребенка судебными приставами, рассказала "Курьер. Среда. Бердск" мама мальчика Татьяна Воробьева. Инцидент произошел 19 мая около 13 часов дня вблизи школы №2 Бердска.

Татьяна находится в разводе с отцом ребенка год. Бердским городским судом было вынесено решение, согласно которому определено место жительства детей с матерью. На основании указанного решения, судом было возбуждено исполнительное производство. По словам мамы, отец мальчика злостно уклонялся от исполнения судебных актов и требований судебных приставов. В результате происходило принудительное изъятие ребенка и передача его матери.

- Вчера совершали изъятие ребенка из школы и передачу его мне. Бывший муж препятствовал движению машины юриста, а если движение и происходило, то кидался под колеса. Ни выехать, ни объехать его не могли. Двое из сотрудников ФССП не могли нам помочь. Дополнительно была вызвана Росгвардия. Мы смогли пересесть в их машину. Спустя полчаса с сыном удалось уехать. После отец ребенка бросался еще и под колеса ФССП и Росгвардии, - сообщила Татьяна Воробьева сегодня, 20 мая.

По словам Татьяны, в целом противодействие сотрудникам федеральной и исполнительной власти бердчанин совершал около 1 часа и 40 минут.

По просьбе матери, просим откликнуться свидетелей случившегося. Если вы были свидетелем данного события, обратитесь по телефону к представителю Татьяны 8913 472 94 07.

Связаться со второй стороной конфликта "Курьер. Среда. Бердск" не удалось. Мы открыты к диалогу. Если вам есть что рассказать редакции, сообщите по номеру в WhatsApp 8953-878-90-10.

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