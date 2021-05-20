В больнице умер напавший на троих человек в Екатеринбурге
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В больнице умер напавший на троих человек в Екатеринбурге

1:17:115/20/2021Фото: Архив редакции
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Инцидент произошел в понедельник в сквере имени Джавахарлала Неру.

Причину смерти подозреваемого установит судебно-медицинская экспертиза

В екатеринбургской больнице умер мужчина, которого подозревали в тройном убийстве, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления СК по Свердловской области.

Происшествие случилось 17 мая в сквере имени Джавахарлала Неру в Екатеринбурге. При этом во время задержания 34-летний преступник кинулся с ножом и на сотрудников полиции, в результате чего получил пулю и был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело. Следствие информирует, что конфликт между мужчинами начался после употребления алкогольных напитков.

Причина смерти обвиняемого будет ясна после судебно-медицинской экспертизы.

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