Кто пойдет на выборы в Госдуму вместо получившего условный срок опального политика Николая Платошкина, ответили его сторонники из Новосибирска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Скрыть объявление

Кто пойдет на выборы в Госдуму вместо получившего условный срок опального политика Николая Платошкина, ответили его сторонники из Новосибирска

12:27:375/20/2021,Дмитрий БороздинФото: соцсети Николая Платошкина
0

Пока действует судимость Платошкин не сможет участвовать в выборах. Однако вместо него на них готовы пойти его сподвижники.

Николай Платошкин провел почти год под домашним арестом

Гагаринский суд Москвы в среду, 19 мая, приговорил российского политолога, лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина к пяти годам условно и штрафу в 700 тыс. руб. Притом, что прокуратура просила для него шесть лет колонии и штраф в 500 тыс. руб. Вместе с этим суд отменил ограничительные меры в виде домашнего ареста, под которым Платошкин находился с июня 2020 года.

Суд признал вину Николая Платошкина в распространении заведомо ложной информации и призывам к массовым беспорядкам, путем публикации ролика на YouTube. Сам Платошкин в ответ заявил, что не публиковал на хостинге видео, поскольку «не знает как это делается», а также, что не считает себя лидером движения «За новый социализм».

С приговором политик не согласился и заявил, что намерен его оспорить. Условная судимость помешает ему баллотироваться в Госдуму, выборы депутатов которой состоятся осенью этого года. Тем не менее, участники движения «За новый социализм» заявили, что будут выдвигать и других кандидатов, помимо Платошкина.

- Мы в любом случае будем выдвигать своих кандидатов. Платошкин это, так сказать, наш маяк и двигатель. Если бы он выдвигался сам, мы бы его, конечно же, поддержали, но с этой судимостью, пока она не отменена, он не сможет баллотироваться. Более того, мы будем участвовать и в других выборах. Так в этом году состоятся выборы в горсовет Искитима, куда от нас будут выдвигаться люди, я в том числе, - сказал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель ячеек движения в Искитимском районе и Советском районе Новосибирска Сергей Корнеев.

Также Сергей отметил, что апелляцию в Московский городской суд Николай Платошкин должен будет подать в течение 10 дней. Если суд оставит решение в силе, политик продолжит оспаривать его в вышестоящих инстанциях.

Одним из смягчающих обстоятельств, позволивших назначить условный срок, суд счел хронические заболевания Платошкина, а также наличие на иждивении пожилых родителей, положительные характеристики с места работы и отсутствие судимости прежде. Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что политолога увезли в больницу прямо из здания суда.

54-летний Николай Платошкин является российским политологом, заведует кафедрой международных отношений и дипломатии гуманитарного университета Москвы. В выборах Думы Хабаровского края в 2019 году принимал участие от КПРФ и набрал почти 25% голосов избирателей.

Скрыть объявление
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
выборыштрафусловный сроксудимостьновый социализмограничительные меры
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Оспорит приговор?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление
    Скрыть объявление

    Последние новости

    БердскКто пойдет на выборы в Госдуму вместо получившего условный срок опального политика Николая Платошкина, ответили его сторонники из Новосибирска
    12:27:37 5/20/2021
    Кто пойдет на выборы в Госдуму вместо получившего условный срок опального политика Николая Платошкина, ответили его сторонники из Новосибирска
    Ранние и неочевидные симптомы рака назвал ученый
    12:24:15 5/20/2021
    Ранние и неочевидные симптомы рака назвал ученый
    Можно ли работать в огороде 20 мая в церковный праздник явления на небе Креста Господня в Иерусалиме? И что нельзя делать совсем?
    12:20:31 5/20/2021
    Можно ли работать в огороде 20 мая в церковный праздник явления на небе Креста Господня в Иерусалиме? И что нельзя делать совсем?
    Насильника из парка "Березовая Роща" Новосибирска показали на видео
    11:58:16 5/20/2021
    Насильника из парка "Березовая Роща" Новосибирска показали на видео
    Бердск"Таких одуванчиков много": Наказали ли головорезов, избивших студента с длинными ногтями и фиолетовыми волосами Владислава Гаврилина в Бердске, стало известно
    11:51:25 5/20/2021
    "Таких одуванчиков много": Наказали ли головорезов, избивших студента с длинными ногтями и фиолетовыми волосами Владислава Гаврилина в Бердске, стало известно
    БердскКак получить путевку в летний лагерь Бердска в 2021 году: У родителей осталось 8 дней
    11:39:56 5/20/2021
    Как получить путевку в летний лагерь Бердска в 2021 году: У родителей осталось 8 дней
    В Москве мертвой нашли экс-чиновницу с пакетом на голове
    11:31:46 5/20/2021
    В Москве мертвой нашли экс-чиновницу с пакетом на голове
    20 мая - Всемирный день метрологии: поздравления и уникальные открытки от дизайнера
    11:20:58 5/20/2021
    20 мая - Всемирный день метрологии: поздравления и уникальные открытки от дизайнера
    ОГЭ-2021: Названы даты экзаменов для 9-классников в Новосибирской области
    11:05:51 5/20/2021
    ОГЭ-2021: Названы даты экзаменов для 9-классников в Новосибирской области
    БердскКоронавирус в Бердске: Данные на 20 мая 2021
    11:04:25 5/20/2021
    Коронавирус в Бердске: Данные на 20 мая 2021