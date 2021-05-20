Кто пойдет на выборы в Госдуму вместо получившего условный срок опального политика Николая Платошкина, ответили его сторонники из Новосибирска

Гагаринский суд Москвы в среду, 19 мая, приговорил российского политолога, лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина к пяти годам условно и штрафу в 700 тыс. руб. Притом, что прокуратура просила для него шесть лет колонии и штраф в 500 тыс. руб. Вместе с этим суд отменил ограничительные меры в виде домашнего ареста, под которым Платошкин находился с июня 2020 года.
Суд признал вину Николая Платошкина в распространении заведомо ложной информации и призывам к массовым беспорядкам, путем публикации ролика на YouTube. Сам Платошкин в ответ заявил, что не публиковал на хостинге видео, поскольку «не знает как это делается», а также, что не считает себя лидером движения «За новый социализм».
С приговором политик не согласился и заявил, что намерен его оспорить. Условная судимость помешает ему баллотироваться в Госдуму, выборы депутатов которой состоятся осенью этого года. Тем не менее, участники движения «За новый социализм» заявили, что будут выдвигать и других кандидатов, помимо Платошкина.
- Мы в любом случае будем выдвигать своих кандидатов. Платошкин это, так сказать, наш маяк и двигатель. Если бы он выдвигался сам, мы бы его, конечно же, поддержали, но с этой судимостью, пока она не отменена, он не сможет баллотироваться. Более того, мы будем участвовать и в других выборах. Так в этом году состоятся выборы в горсовет Искитима, куда от нас будут выдвигаться люди, я в том числе, - сказал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель ячеек движения в Искитимском районе и Советском районе Новосибирска Сергей Корнеев.
Также Сергей отметил, что апелляцию в Московский городской суд Николай Платошкин должен будет подать в течение 10 дней. Если суд оставит решение в силе, политик продолжит оспаривать его в вышестоящих инстанциях.
Одним из смягчающих обстоятельств, позволивших назначить условный срок, суд счел хронические заболевания Платошкина, а также наличие на иждивении пожилых родителей, положительные характеристики с места работы и отсутствие судимости прежде. Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что политолога увезли в больницу прямо из здания суда.
54-летний Николай Платошкин является российским политологом, заведует кафедрой международных отношений и дипломатии гуманитарного университета Москвы. В выборах Думы Хабаровского края в 2019 году принимал участие от КПРФ и набрал почти 25% голосов избирателей.