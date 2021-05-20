В Казани уволили полицейского, который опубликовал видео допроса стрелка в гимназии №175

В Казани уволили полицейского, который снял и опубликовал в Интернете видео первого допроса Ильназа Галявиева, сообщает KazanFirst.
На кадрах видно, как казанский стрелок лежит в камере, нервничает, матерится, рассказывает о мотивах преступления.
Министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин подписал приказ об увольнении старшего лейтенанта отдела полиции №12 «Гвардейский» Шарафеева Д. В нем указано, что «слив» видеозаписи был несанкционированным и допущен в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.
- В отношении Шарафеева было принято решение об увольнении за совершение поступка, порочащего честь сотрудника внутренних дел, - говорится в приказе.
Также на должность ниже переведен руководитель Шарафеева - начальник отдела уголовного розыска ОП №12 «Гвардейский» Руслан Литфуллин. Причина – не смог проконтролировать действия подчиненного, допустил распространение ролика с допросом в сети, пытался выгородить Шарафеева перед руководством. Также полицейского на месяц лишили премии.