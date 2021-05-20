"Я нетипичная бабушка": Лера Кудрявцева отметила 50-летний юбилей

19 мая телеведущей Лере Кудрявцевой исполнилось 50 лет. В свой юбилей она пришла на шоу «Вечерний Ургант».
Лера поделилась с подписчиками снимками со съемок программы в Инстаграм. На кадрах она предстала в белоснежном платье и черных босоножках.
- Сегодня мой юбилей! Мне 50! Спасибо всем за поздравления, — написала под фото именинница.
Коллеги, друзья и поклонники продолжают поздравлять Кудрявцеву. Большая часть из них не верит, что телеведущей исполнилось больше 25 лет.
«Лера, дорогая, чудесная! Будь здорова и счастлива!»; «С днем рождения, самая трепетная и милая мамуля!»; «Звезда моя, Кудрявишна, я все сказал! Люблю!»; «Тебе 25, красотка»; «Не верю! Лера, дорогая, многая благая лета!»; «Любимая подруга, друг и родственница, обожаю и люблю!»; «Желаю каждой так выглядеть в 50»; «Невозможно поверить»; «Лера, вы самая сексуальная и человечная!»; «50? Я вам завидую», — прокомментировали фото фанаты и друзья звезды.
- Внук появился на свет, когда я ходила беременной дочкой. Я считаю себя нетипичной бабушкой. Я не вяжу, не заставляю внука постоянность есть. У нас очень стереотипное отношение к данному понятию. Я скорее работающая молодая мама. Внук к нам часто приезжает, они с Машей много общаются, играют. Я их люблю одинаково, как своих детей, — поделилась телеведущая.
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