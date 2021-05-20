Летний режим работы кафе в Бердске
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Летний режим работы кафе в Бердске

2:09:055/20/2021
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Режим повышенной готовности по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области сохраняется до сих пор. В связи с этим работа многих общественных заведений, в том числе кафе, баров, ресторанов и закусочных, ограничена.

Как гласит одна поговорка: «Война войной, а кушать хочется всегда!». Поэтому предлагаем ознакомиться с рядом компаний, которые готовы всегда накормить любимого клиента, несмотря ни на что.

Бердск – это небольшой, но по-семейному уютный город со множеством заведений общественного питания. Некоторые из них обслуживают гостей как внутри обеденных залов, так и предоставляют услугу готовой пищи на вынос. Во многих действует доставка еды на дом или в офис. Летом ряд заведений планируют организовать пространство на открытом свежем воздухе.
Один из крупной сети ресторанов, расположенный на главной улице города – улице Ленина, предлагает своим клиентам заказать вкусный рацион дня, начиная с 10 утра и до 23 вечера. В теплое время года обеденное пространство расширяется за счет летней обеденной зоны. Ко всему прочему, на базе ресторана действуют постоянные приятные скидки, акции и бонусы. Таким же спектром услуг обладает ряд других заведений, находящихся в центре города.

Летом на открытом воздухе работают различные кафе и рестораны при санаториях или базах отдыха. Правда, попасть можно не в каждое заведение, так как на территории учреждений соблюдается и строго контролируется режим самоизоляции. Тем не менее, заведения готовы предоставить альтернативный вариант – приготовить еду на вынос. Что может быть лучше пикника на свежем воздухе наедине с природой!
Небольшие кофейни организовывают летние зоны отдыха с возможностью отведать утреннюю чашечку кофе под лучами теплого солнца. Это не только заряжает посетителей хорошим настроением на весь день, но и полезно для здоровья.

А для тех, кто привык разнообразно завтракать и обедать дома, без какого-либо конкретного предпочтения одному заведению, кафе и рестораны специально загрузили свое меню в приложения доставки. Для Бердска эта услуга доступна в том числе. Просто скачайте приложение в электронном маркете на смартфон, установите и выберите кухню или блюдо по душе и желудку.

Приятного вам аппетита!
На правах рекламы. Фото с www.pixabay.com
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