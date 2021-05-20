Жители Бердска задолжали КБУ 256 млн рублей: Как новый директор Пронюшкин вернет деньги, стало известно
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Жители Бердска задолжали КБУ 256 млн рублей: Как новый директор Пронюшкин вернет деньги, стало известно

2:41:415/20/2021,Дмитрий БороздинФото: Курьер. Среда. Бердск
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"Человек привык, что когда получил зарплату, часть надо отложить на коммуналку. А тут можно не на ЖКХ, а на свои нужды деньги потратить. А долг-то растет и вот уже даже полной зарплаты не хватит, чтобы его разом закрыть", - рассказывает он.

На решения судов реагируют только 30% должников

Совокупный долг жителей Бердска перед МУП «КБУ» за коммунальные услуги по прямым договорам составляет около 256 млн руб. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал в интервью директор предприятия Анатолий Пронюшкин. Он также добавил, что на 1 апреля 2021 года доля пользователей, заключивших прямые договоры, составляет почти 80% потребителей услуг КБУ, или 27 тыс. человек.

Среди управляющих компаний долг составляет от 50 тыс. до 12 млн руб. Крупнейшими должниками оказались компании «СКС» с долгом 8 млн руб., «Прогресс» (11 млн руб.) и «Сибирский стандарт» (12 млн руб.).

- Единственный законный метод воздействия на должников — идти в суд. Но даже имея на руках решение, платить по счетам идут около 30% должников, а остальные так и сидят с долгами, пока не придут судебные приставы. Причем обиднее всего бывает, когда пенсионеры откладывают последнее со своей пенсии, чтобы вовремя заплатить. А достаточно обеспеченные люди накапливают долги и постоянно числятся в этих списках, - подчеркивает Анатолий Пронюшкин.

Повлияла на ситуацию с долгами и пандемия, когда распоряжением федеральных властей граждане были освобождены от пени за коммуналку. К сожалению, говорит директор КБУ, многие восприняли это как сигнал, что за ЖКХ можно не платить вообще и накопили таким образом неподъёмных долгов, погасить которые уже не так просто.

- Человек привык, что когда получил зарплату, часть надо отложить на коммукналку. А тут можно не на ЖКХ, а на свои нужды деньги потратить. А долг-то растет и вот уже даже полной зарплаты не хватит, чтобы его разом закрыть, - рассказывает он.

Как складывается тариф

По словам Анатолия Пронюшкина, порядка 60% стоимости одной гигакаллории в плате за отопление и горячее водоснабжение составляют затраты на топливо. Оставшаяся часть включает такие расходы, как ремонт и модернизация оборудования, зарплата сотрудников и налоговые взносы. При этом затраты на каждый из пунктов постоянно растут — быстрее, чем индексируются тарифы. И поэтому большое количество неплательщиков оборачивается не только убытками для предприятия, но и сдерживает развитие коммунальной системы города.

- Сегодня нельзя взять и поднять тарифы, скажем, на 6%, это сразу же вызовет недовольство в народе. Но, например, 10 лет назад газ стоил за 1 кубометр 2,42 руб. Сейчас, в 2021, за кубометр уже 5,54 руб. Более чем в два раза выросла цена, а значит выросли и затраты на выработку гигакаллории. При этом 10 лет назад гигакалория стоила 1600 руб., а сегодня — 1963 руб. Рост никак не в два раза, - приводит пример Пронюшкин.

Работать с должниками в МУП «КБУ» намерены планомерно и в соответствии с установленным порядком. По словам директора, одним из первых шагов стало создание специальной комиссии по работе с задолженностью, которая займется, в том числе, вопросами неплательщиков.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал о том, какая статья расходов для КБУ является одной из наиболее убыточных.

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коммунальные услугинеплательщикгорячее водоснабжениедиректор КБУ
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