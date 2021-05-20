Жители Бердска задолжали КБУ 256 млн рублей: Как новый директор Пронюшкин вернет деньги, стало известно

Совокупный долг жителей Бердска перед МУП «КБУ» за коммунальные услуги по прямым договорам составляет около 256 млн руб. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал в интервью директор предприятия Анатолий Пронюшкин. Он также добавил, что на 1 апреля 2021 года доля пользователей, заключивших прямые договоры, составляет почти 80% потребителей услуг КБУ, или 27 тыс. человек.
Среди управляющих компаний долг составляет от 50 тыс. до 12 млн руб. Крупнейшими должниками оказались компании «СКС» с долгом 8 млн руб., «Прогресс» (11 млн руб.) и «Сибирский стандарт» (12 млн руб.).
- Единственный законный метод воздействия на должников — идти в суд. Но даже имея на руках решение, платить по счетам идут около 30% должников, а остальные так и сидят с долгами, пока не придут судебные приставы. Причем обиднее всего бывает, когда пенсионеры откладывают последнее со своей пенсии, чтобы вовремя заплатить. А достаточно обеспеченные люди накапливают долги и постоянно числятся в этих списках, - подчеркивает Анатолий Пронюшкин.
Повлияла на ситуацию с долгами и пандемия, когда распоряжением федеральных властей граждане были освобождены от пени за коммуналку. К сожалению, говорит директор КБУ, многие восприняли это как сигнал, что за ЖКХ можно не платить вообще и накопили таким образом неподъёмных долгов, погасить которые уже не так просто.
- Человек привык, что когда получил зарплату, часть надо отложить на коммукналку. А тут можно не на ЖКХ, а на свои нужды деньги потратить. А долг-то растет и вот уже даже полной зарплаты не хватит, чтобы его разом закрыть, - рассказывает он.
Как складывается тариф
По словам Анатолия Пронюшкина, порядка 60% стоимости одной гигакаллории в плате за отопление и горячее водоснабжение составляют затраты на топливо. Оставшаяся часть включает такие расходы, как ремонт и модернизация оборудования, зарплата сотрудников и налоговые взносы. При этом затраты на каждый из пунктов постоянно растут — быстрее, чем индексируются тарифы. И поэтому большое количество неплательщиков оборачивается не только убытками для предприятия, но и сдерживает развитие коммунальной системы города.
- Сегодня нельзя взять и поднять тарифы, скажем, на 6%, это сразу же вызовет недовольство в народе. Но, например, 10 лет назад газ стоил за 1 кубометр 2,42 руб. Сейчас, в 2021, за кубометр уже 5,54 руб. Более чем в два раза выросла цена, а значит выросли и затраты на выработку гигакаллории. При этом 10 лет назад гигакалория стоила 1600 руб., а сегодня — 1963 руб. Рост никак не в два раза, - приводит пример Пронюшкин.
Работать с должниками в МУП «КБУ» намерены планомерно и в соответствии с установленным порядком. По словам директора, одним из первых шагов стало создание специальной комиссии по работе с задолженностью, которая займется, в том числе, вопросами неплательщиков.
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал о том, какая статья расходов для КБУ является одной из наиболее убыточных.