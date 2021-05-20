С Днем официантов и официанток 21 мая: поздравления для парней
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С Днем официантов и официанток 21 мая: поздравления для парней

8:05:045/20/2021Фото: pixabay
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Этот день был создан для того, чтобы выразить признательность и поблагодарить всех официантов за то, что они делают обеды приятным и комфортным времяпрепровождением.

День официантов и официанток

Ты всегда был беззаботным,
И дар твой, он природный,
Мы тебя весело поздравляем,
В этот день международный.

***

Сегодня праздник – день бармена,
Но, редко кто поздравляет тебя,
А вот я решила этими стихами,
Привет тебе передать от себя!

***

Я желаю тебе постоянных клиентов,
И чтоб от жизни не убывало бы никогда,
На чай, чтоб давали, и вообще чтоб работа,
Тебе удовольствие приносила всегда!

***

Желаю с хорошими людьми встречаться,
Чтоб в твоем сердце жила бы любовь,
И конечно деньжат чтоб было побольше,
И вообще, чтоб был не обделен судьбой.

***

Тебя узнаем мы, хоть из миллиона,
По блеску в глазах, и к работе страсти,
По улыбке, по ловкости умелых рук,
И по скорости, при работе, реакции.

Источник: pozdravik.ru

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