С Днем официантов и официанток 21 мая: поздравления для парней

Ты всегда был беззаботным,
И дар твой, он природный,
Мы тебя весело поздравляем,
В этот день международный.
***
Сегодня праздник – день бармена,
Но, редко кто поздравляет тебя,
А вот я решила этими стихами,
Привет тебе передать от себя!
***
Я желаю тебе постоянных клиентов,
И чтоб от жизни не убывало бы никогда,
На чай, чтоб давали, и вообще чтоб работа,
Тебе удовольствие приносила всегда!
***
Желаю с хорошими людьми встречаться,
Чтоб в твоем сердце жила бы любовь,
И конечно деньжат чтоб было побольше,
И вообще, чтоб был не обделен судьбой.
***
Тебя узнаем мы, хоть из миллиона,
По блеску в глазах, и к работе страсти,
По улыбке, по ловкости умелых рук,
И по скорости, при работе, реакции.
Источник: pozdravik.ru