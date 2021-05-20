Включают ли в стаж курсы повышения квалификации, ответил ПФР
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Включают ли в стаж курсы повышения квалификации, ответил ПФР

3:33:115/20/2021Фото: pixabay.com
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Работникам, повышающим квалификацию с отрывом от работы, статьей 187 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрены гарантии и компенсации – за ними сохраняются место работы, средняя заработная плата и за них осуществляется уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

шахтер
Курсы повышения квалификации учитываются при назначении досрочной пенсии

Отделение ПФР по г. Москве и Московской области напоминает, что 18 марта текущего года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 04.03.2021 № 322 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 г. № 665», согласно которому в стаж работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, могут включаться отдельные периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, которые являются обязательным условием выполнения работниками определенных видов деятельности и обязанность проведения которых возложена на работодателя.

В страховой стаж засчитываются периоды:

дополнительного профессионального образования;
курсы повышения квалификации.
Работникам, повышающим квалификацию с отрывом от работы, статьей 187 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрены гарантии и компенсации – за ними сохраняются место работы (должность), средняя заработная плата и за них осуществляется уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

ВАЖНО! Периоды обучения на курсах повышения квалификации с отрывом от работы включаются в стаж на соответствующих видах работ за все периоды такой работы.

Напомним, в стаж для досрочной пенсии по старости льготным категориям граждан также засчитываются рабочее время, листки нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременных на работу, исключающую воздействие вредных факторов.

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квалификациястаждосрочная пенсия
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