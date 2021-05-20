Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Новосибирске: График работы в ТРЦ “Мега”, “Сан-Сити”, “Эдем” и ТЦ “Река”
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Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Новосибирске: График работы в ТРЦ “Мега”, “Сан-Сити”, “Эдем” и ТЦ “Река”

4:00:425/20/2021Фото: pixabay.com
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В Минздраве области отметили, что поставить прививку можно в порядке живой очереди, без записи.

Прививка делается бесплатно
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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С середины мая 2021 в торговых центрах Новосибирска открыли четыре мобильных пункта вакцинации от коронавируса. Привиться можно бесплатно. Необходимо только иметь с собой паспорт, СНИЛС и полис.

ТРЦ «Сан-Сити»

В этом пункте вакцинации стали принимать граждан с 5 апреля. Это первый пункт в регионе, который был открыт в ТЦ.

Время работы пункта – каждый день с 10.00 до 19.00. Он располагается на 4-м этаже торгового центра (Карла Маркса, 7). Можно попасть как по живой очереди, так и по предварительной записи по телефону 228-92-11.

В этом пункте работают специалисты городской клинической больницы № 11. Желающих привиться принимает медицинская бригада из терапевта, администратора и двух медсестер.

Пункт обеспечен всем необходимым, в том числе морозильной камерой для хранения вакцины «Спутник V». Вакцинируют здесь любого россиянина старше 18 лет при отсутствии показаний.

ТРК «Эдем»

Мобильный пункт находится по адресу Кутателадзе, 4/4 (на 2 этаже, помещение справа от «Эльдорадо»). Он открыл свои двери 26 апреля.

Поставить прививку может любой человек в порядке живой очереди. Пункт работает с 11:00 до 17:00 в будние дни.

Работу пункта обеспечивает бригада медиков поликлиники № 14. Прививают здесь «Спутником V», поэтому имеется специальная морозильная камера для препарата.

ТРЦ «Мега»

Прививочный пункт в торговом центре «Мега» по адресу Ватутина, 107 открылся 19 мая.

Его развернули возле линии касс «Ашана». Пункт включает два отдельных кабинета и большую зону ожидания.

Работе мобильного пункта помогает поликлиника № 21. Состав выездной бригады - два администратора, две медсестры и терапевт. В пункте сейчас прививают только «Спутником V», для хранения которого сделан специальный морозильник.

Расписание работы мобильного пункта: с 12.30 до 19.30 с понедельника по пятницу. По выходным с 10.00 до 15.00. Выходной день – понедельник.

В Минздраве области отметили, что поставить прививку можно в порядке живой очереди, без записи.

ТЦ «Река»

Прививать от коронавирусной инфекции в этом ТЦ (Большевистская 45/1) начали с 19 мая. Пункт вакцинации находится на третьем этаже. В нем трудится выездная бригада медиков поликлиники №2.

По будням прививочный пункт открыт с 11 до 17. В субботу – с 10 до 15. Воскресенье – выходной.

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