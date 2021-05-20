Как работают павильоны «Здоровая Москва» в мае 2021
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Как работают павильоны «Здоровая Москва» в мае 2021

3:31:585/20/2021Фото: М. Денисова. Mos.ru
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Для врачей и медсестер, которые принимают пациентов в павильоне, эта работа основная.

Как работают павильоны «Здоровая Москва»

Гуляя в парках, москвичи могут проверить свое здоровье в павильонах «Здоровая Москва» — там их всегда готовы принять врачи из столичных поликлиник. Эти павильоны появились в столичных парках в 2019 году, и новшество уже тогда очень понравилось москвичам. За четыре месяца медицинские осмотры прошли в них тогда 430 тысяч человек! Прошлым летом из-за эпидемии коронавируса павильоны не работали, но в мае 2021 года с наступлением тепла они опять открылись. Кто приходит сейчас в павильоны «Здоровая Москва» и какие обследования в них можно пройти? Об этом mos.ru рассказала Наталья Шиндряева, главврач городской поликлиники № 2, которая руководит павильоном в сквере возле станции метро «Чертановская».

Диспансеризация за один час

После майских праздников в столице открылось 46 павильонов «Здоровая Москва», которые принимают ежедневно с 08:00 до 20:00. Записываться заранее на прием не нужно. От пациента потребуется лишь заполнить анкету прямо в павильоне, после чего можно отправляться на обследование. Анкетирование нужно для того, чтобы сэкономить время доврачебного осмотра. Оно помогает сделать дополнительные назначения исследований, которые необходимы пациенту.

В павильонах работают кабинеты врачей общей практики, ультразвуковой диагностики и доврачебного осмотра, процедурный и смотровой кабинеты.

Всего пациент проводит в павильоне от 40 минут до часа, а большую часть результатов обследования узнает сразу. Все данные также заносятся в электронную карту. Ряд исследований, например общий анализ крови, попадает в электронную медицинскую карту пациента на следующий день. Все процедуры бесплатны, пройти их могут граждане от 18 лет, прикрепленные к одной из городских поликлиник или имеющие московский полис ОМС. Если москвич не прикреплен к поликлинике, с помощью полиса ОМС он может это сделать прямо в павильоне «Здоровая Москва».

Здесь также можно сделать прививку от коронавируса.

Для врачей и медсестер, которые принимают пациентов в павильоне, эта работа основная.

В нашем павильоне в смену работают два врача общей практики и врач ультразвуковой диагностики. За полтора месяца до открытия все специалисты прошли дополнительные обучающие семинары и тренинги. Многие врачи и медсестры работали в павильоне в 2019 году и с энтузиазмом восприняли возможность работать в этом году

Наталья Шиндряева, главврач городской поликлиники № 2
главврач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева

Несмотря на то что павильон открылся совсем недавно — 11 мая, — москвичи активно приходят на обследования. Как отмечают специалисты, большинство пациентов — трудоспособного возраста. По словам Натальи Шиндряевой, количество посетителей павильона будет увеличиваться. Этому способствует удобное расположение: в двух шагах от станции метро, вокруг жилые дома, рядом остановки общественного транспорта.

«Мы работали в “Здоровой Москве” в 2019 году, и сейчас, в 2021-м, комплексное обследование более востребовано, так как в 2020 году наши жители соблюдали самоизоляцию и не имели возможности пройти полноценную диспансеризацию в поликлинике», — говорит главврач.

Ранняя диагностика — самый важный шаг на пути к выздоровлению

Основная задача работающих в павильоне врачей — выявить заболевание на ранней стадии, когда человек еще может не подозревать о нем. Ведь всем известно, что чем раньше поставлен диагноз, тем выше шансы на успешное выздоровление. Перечень исследований зависит от возраста пациента и результатов анкетирования.

«Чаще всего обнаруживаем болезни сердечно-сосудистой системы — особенно гипертонию первой и второй стадии. Также это может быть сахарный диабет, заболевания легких, болезни эндокринной системы. Нередко обнаруживаем рак желудочно-кишечного тракта, у женщин — рак молочной железы. Как правило, это новообразования первой или второй стадии, которые поддаются лечению. Главное — вовремя выявить болезнь», — уточняет Наталья Шиндряева.

Онкоскрининг очень важен, ведь эта коварная болезнь часто дает о себе знать только на поздней стадии. В этом году в павильонах появились новые аппараты, дерматоскопы, а врачи прошли дополнительное обучение по дерматоскопии. С помощью этого аппарата можно выявлять меланомы и проводить раннюю диагностику рака кожи. Женщины обязательно посещают смотровой кабинет, где у них берут мазок на цитологию. Проводится исследование клеточного состава шейки матки, что помогает выявить рак шейки матки.

Телемедицина: современные технологии на службе у врачей

В программе «Здоровая Москва» применяют и достижения телемедицины — это направление получило огромное распространение в период пандемии. Для большинства участников диспансеризация завершится в павильоне. С пациентами, у которых выявлены отклонения, свяжутся врачи городского телемедицинского центра. Они проинформируют о возможных проблемах со здоровьем, запишут горожан на дальнейшие обследования и консультации к профильным специалистам в больницах и поликлиниках, а также будут на связи до постановки диагноза и начала лечения. Фактически врачи телемедицинского центра станут персональными помощниками москвичей, здоровье которых требует особого внимания.

«Благодаря телемедицине пациент все время на связи с медиками, может сообщить о своем состоянии, и, если оно ухудшается, на дом к нему отправляют бригаду», — говорит Наталья Шиндряева.


Как позаботиться о своем организме

Лучшее лечение — это профилактика, утверждают медики. Как сохранить здоровье? Правила просты и известны многим, но многие пренебрегают ими.
«Самое важное — это образ жизни. Несоблюдение простых правил может привести к развитию различных болезней. Например, курение и избыточный вес повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний», — предупреждает главврач.

Для здоровья нужна адекватная физическая нагрузка, при этом чрезмерное перенапряжение может навредить. Также необходимо рациональное, сбалансированное питание.

У многих проблемы с режимом сна. По словам Натальи Шиндряевой, правильный сон — это не просто восемь часов в сутки. Чтобы хорошо себя чувствовать, нужно по возможности ложиться спать в 22:00. Именно во сне вырабатываются различные гормоны и вещества, которые влияют на тонус сосудов, гормональный фон и эмоциональное состояние.

Если человек все-таки заболел, очень важно строго следовать рекомендациям врача. Например, если у пациента гипертония, то препараты для снижения и поддержания давления, назначенные лечащим врачом, нужно принимать регулярно. Нередко люди думают, что, если давление нормализовалось, можно прекратить принимать таблетки. Это может привести к серьезным последствиям — вплоть до инсульта.

«На приеме мы всегда рассказываем пациентам о правильном образе жизни. Стараемся объяснять, что их участие в их здоровье — в приоритете. Человек должен относиться к своему организму ответственно, тогда риск развития опасных болезней снизится в несколько раз», — говорит Наталья.

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