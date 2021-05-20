В Бердске молодые казаки Новосибирской области посоревнуются в рубке лозы

Команды казачьих военно-патриотических клубов будут соревноваться за первенство в областном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох», который пройдет в Бердске 21 мая.
В Казачьем кадетском корпусе имени Героя России Олега Куянова 21 мая состоится областной этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох». К участию в мероприятии приглашены команды казачьих военно-патриотических клубов и объединений из муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.
Порядка 180 ребят в возрасте от 10 до 18 лет будут соревноваться в личном и командном зачете по таким направлениям как «бег на казачью версту», «преодоление казачьей полосы препятствий», «огневая подготовка», «рубка лозы», «конкурс на знание материальной части стрелкового оружия», «гиревой спорт».
В программу мероприятий также войдут турнир по лазертагу, интерактивая выставка макетов оружия, учебно-практические мастер-классы по военно-прикладным дисциплинам, народной хореографии и молодецким играм.
Организатор военно-спортивной игры – Центр патриотического воспитания при министерстве региональной политики Новосибирской области. Мероприятие проходит при поддержке регионального министерства образования, Новосибирского отдельского казачьего общества, Казачьего кадетского корпуса имени Героя России О. Куянова и Новосибирского высшего военного командного училища.