Солнцезащитные кремы для лица – ваш главный секрет молодости
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Солнцезащитные кремы для лица – ваш главный секрет молодости

3:39:355/20/2021
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С приходом солнечной погоды в списке обязательных бьюти-ритуалов появляется еще один пункт – надежная SPF-защита.

cолнцезащитный крем
Солнцезащитные кремы для лица – ваш главный секрет молодости

Чтобы кожа оставалась свежей и сияющей, а легкий загар не перерастал в болезненные ожоги, не забудьте положить в косметичку профессиональный солнцезащитный крем для лица – он защитит от негативных последствий разрушающего УФ-воздействия.

Особенности солнцезащитного крема для лица

Эффективные защитные кремы от солнца для лица содержат физические и химические фильтры, блокирующие УФ-лучи различного спектра:

  • UVB-фильтры защищают от солнечных ожогов, красноты, воспаления и шелушения кожи.
  • UVA-фильтры предотвращают структурные изменения, характерные для раннего фотостарения. Они помогают сохранить лицо свежим и гладким, не допускают обезвоживания и увядания кожи.

Такой тандем позволяет предотвратить все возможные негативные последствия ультрафиолетового воздействия, но при этом абсолютно не мешает естественному процессу загара.


Лучшие солнцезащитные средства для лица

Рейтинг лучших солнцезащитных кремов для лица подскажет, какие линейки и средства заслуженно пользуются популярностью у представительниц прекрасного пола.

Солнцезащитный крем для лица SPF 50 Ambre Solaire


Деликатная формула крема разработана специально для чувствительной взрослой кожи, склонной к сухости и тусклости. Входящая в состав гиалуроновая кислота обеспечивает интенсивное увлажнение, разглаживает морщинки, делает лицо свежим и подтянутым. А комплекс фильтров защищает от солнечных ожогов и фотостарения.

Читайте подробнее о солнцезащитных средствах, их составе, правилах применения на официальном сайте Garnier.ru.

Солнцезащитная матирующая эмульсия для лица SPF30+ Vichy CAPITAL SOLEIL


Солнцезащитная эмульсия Vichy с легким пудровым эффектом идеально защищает от ультрафиолета, интенсивно увлажняет кожу, убирает сальность и придает лицу мягкое матовое сияние. Формула на основе термальной воды дарит ощущение свежести, а входящий в состав экстракт имбиря обеспечивает антиоксидантное действие.

Солнцезащитный сухой спрей для лица «Эксперт защита» SPF 50 Ambre Solaire


Ультра-легкий сухой спрей моментально впитывается, не оставляя жирного блеска и липких следов, что позволяет использовать его как до, так и после нанесения макияжа. Увлажняющий комплекс поддерживает оптимальный уровень влаги в клетках в течение 24 часов, а фильтрующие компоненты блокируют негативное действие UVB- и UVA-лучей.

Какое солнцезащитное средство для лица выбрать?

Чтобы выбрать лучший солнцезащитный крем для лица, который будет соответствовать всем вашим ожиданиям, следует принять во внимание особенности и состояние кожи, а также степень имеющегося загара. Давайте рассмотрим основные критерии более подробно.

Степень защиты

Чем светлее тон кожи, тем выше должен быть показатель СПФ. Смуглым девушкам с бронзовым загаром вполне достаточно легких кремов от ультрафиолета для лица с SPF 15-20. Косметика с СПФ 25-35 подходит обладательницам золотисто-персиковой кожи, которая адекватно реагирует на ультрафиолет и достаточно быстро загорает. А женщинам с фарфорово-бледной чувствительной кожей требуется максимальный уровень защиты, который могут обеспечить солнцезащитные кремы для лица и тела с SPF 50 и 50+.


Тип кожи

Качественный крем от загара лица позволяет не только защитить кожу от ультрафиолета, но и подарить ей шикарный повседневный уход. Чтобы добиться оптимального результата от применения, обращайте внимание на следующие моменты:

  • Для тусклой, тонкой и сухой кожи подбирайте санскрины с сильными «увлажнителями» и антиоксидантами.
  • Для жирной кожи необходимы матирующие солнцезащитные кремы для лица, обладающие антибактериальным и себорегулирующим действием.
  • Проблемная кожа нуждается в успокаивающем, противовоспалительном и легком антибактериальном действии. В этом случае эксперты Garnier советуют выбирать нежирные гели и сухие спреи с нежной пудровой текстурой.
  • Средства для комбинированной кожи должны быть максимально мягкими и «нейтральными». Хорошим вариантом станет легкое молочко или лосьон без отдушек, парабенов и прочих потенциально вредных компонентов.


Состав

Солнцезащита – далеко не единственное предназначение профессиональных кремов против загара для лица. В их состав также включают мощные минеральные комплексы, натуральные масла, полезные фитоингредиенты, антивозрастные, питательные и увлажняющие компоненты, витамины C, E и другие вещества для полноценного повседневного ухода и шикарного внешнего вида.

Правила применения защитного крема от солнца

Даже самый лучший солнцезащитный крем для лица не справится с УФ-защитой, если наносить его неправильно. Базовые рекомендации помогут разобраться в тонкостях этого процесса:

  • Не экономьте – количество косметики должно быть внушительным, чтобы покрытие получилось плотным и цельным.
  • Каким бы водостойким ни был крем, старайтесь обновлять защиту после каждого купания.
  • Если вы сочетаете СПФ с макияжем, наносите санскрин сразу после ухаживающего комплекса, подождите 5-10 минут, чтобы он впитался, и только после этого переходите к тонированию лица.
  • Для защиты губ используйте специальные блески и помады с SPF.


А чтобы кожа могла отдохнуть, не забывайте вечером смывать остатки санскрина – так ночной уход будет более эффективным.

Источник: Статья блога garnier.ru – Солнцезащитный крем для лица.

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солнцезащитный крем для лицаSPF защита
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