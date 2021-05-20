Как принято отмечать день Святого Николая Чудотворца 22 мая 2021 года: традиции и запреты дня

Приближается праздник Николы Летнего - 22 мая. Это день перенесения мощей святителя Николая Чудотворца. Также его именуют Николаем Угодником, потому что было очень много случаев, когда молитвы к нему не оставались безответными.
В этот день православные спешат в храмы, чтобы в почтении склониться пред иконой Николая Чудотворца и попросить помощи в делах. Ему молятся в любой трудной ситуации и даже просят у него исполнения желаний. Особо покровительствует святой путешественникам, морякам, несправедливо осужденным, маленьким детям. Часто девушки просят его о счастье в любви и замужестве. На самые искренние молитвы, идущие от самого сердца, Николай Угодник всегда отзывается.
Традиции на Николу Летнего
С утра народ до восхода солнца старался пройтись босиком по росной траве и умыться росой - это дарило силы и здоровье, девушкам помогало сохранить молодость и красоту.
Принято было в этот день надевать новые одежды.
Молятся у колодцев, чтобы не было засухи.
Возносят молитвы о начале дождя и о богатом урожае.
В храмах в этот день набирали святой воды - она помогала в течение года излечивать болезни.
Обязательно принято было в этот день творить добрые дела и помогать нищим. Занимались благотворительностью, устраивали обеды для нищих или просто давали им продукты, подавали милостыню. Некоторые даже не кушали сами, пока не оказывали помощи другим.
Что запрещено на Николу Летнего?
Запрещено было сегодня брать в руки ножницы, иглы, спицы, ножи. Поэтому хлеб ломали руками и не стригли волосы и ногти. Запрещалось любое рукоделие.
Строго запрещалось высокомерно обращаться с бедными людьми, отказывать им в помощи, игнорировать просьбы о милостыне.
Нельзя было в этот день одалживать деньги и давать кому-то взаймы.
Запрещалось в этот праздник купаться в водоемах.