Трансплантолог Михаил Каабак заявил об увольнении. Почему, стало известно
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20.05
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Трансплантолог Михаил Каабак заявил об увольнении. Почему, стало известно

5:06:015/20/2021Фото: instagram.com/olga_serova_olga
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подзаг

Спасший сотни детей врач объявил об увольнении и назвал причины


По словам медика, он написал заявление об уходе 18 мая.

Спасший сотни детей трансплантолог Михаил Каабак, единственный в России проводящий пересадку почек детям с небольшим весом, объявил, что уволился из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) и объяснил это условиями в больнице. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».



 










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Публикация от Ольга_Ольга (@olga_serova_olga)






Врач отметил:

Проблема не во мне. Проблема в том, что невозможно делать безопасно трансплантацию в этом центре в условиях той внутренней регуляторики, которую устроила администрация института.
По словам Каабака, в медцентре не хватает необходимых лекарств. Пациентов, которым нужно хирургическое вмешательство, распределят по другим клиникам. Он объяснил, что внутренние распоряжения, акты и приказы администрации противоречат друг другу, в связи с чем безопасно выполнять трансплантацию больше невозможно, как и следовать профессиональным инструкциям.

Каабак добавил, что последнюю трансплантацию в центре он провел 13 мая в условиях «чудовищных внутренних противоречий регуляторных регламентов».
По его словам, он написал заявление об уходе 18 мая. 1 июня он идет во внеочередной отпуск с последующим увольнением, трудовую книжку должен получить на руки 31 мая.

Как пишет «Говорит Москва», родители тяжелобольных детей, которым требуется пересадка почки, обращались в Минздрав с требованием отправить в отставку руководство центра — по их данным, из-за действий администрации погибли четыре ребенка. Осенью 2019 года умерла одна из пациенток Каабака. Это произошло после того, как его с коллегой уволили за использование неодобренного Минздравом препарата алемтузумаб. Из-за смерти девочки произошел скандал, после чего обоих врачей восстановили на работе.

В апреле 2020 года Каабак заявил, что команду работающих с ним медиков решили уволить якобы из-за перепрофилирования отделения под лечение детей с коронавирусом. В НЦЗД опровергли эту информацию.
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