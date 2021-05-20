После обрезания чуть не умер 2-летний мальчик в Петербурге
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

После обрезания чуть не умер 2-летний мальчик в Петербурге

5:03:555/20/2021Фото: Архив редакции
0

Он попал к врачам с остановкой сердца.

Возбуждено уголовное дело

В Санкт-Петербурге медики спасли жизнь ребенку после неудачной операции по обрезанию.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, 2-летнего мальчика привезли к врачам с остановкой сердца.

Уточним, что в процессе операции в одной из медицинских клиник на "Лесной" произошли сложности: у малыша начались судороги, ему вызвали скорую помощь.

Сотрудники МВД приехали туда и изъяли документы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Специалистов обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Врач, который проводил операцию, находится под подпиской о невыезде.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ребенокоперацияобрезаниеостановка сердца
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вам делали операции?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскВыпускники-танцоры "Обских зорей" Бердска приехали на 50-летний юбилей народного ансамбля из Москвы и Крыма. И станцевали
    5:03:57 5/20/2021
    Выпускники-танцоры "Обских зорей" Бердска приехали на 50-летний юбилей народного ансамбля из Москвы и Крыма. И станцевали
    После обрезания чуть не умер 2-летний мальчик в Петербурге
    5:03:55 5/20/2021
    После обрезания чуть не умер 2-летний мальчик в Петербурге
    "Ваша - следующая": Четыре школы Новосибирска получили письма с угрозами терактов как в Казани
    4:51:43 5/20/2021
    "Ваша - следующая": Четыре школы Новосибирска получили письма с угрозами терактов как в Казани
    Толстой назвал ЕГЭ "насилием над детьми и самой идеей образования"
    4:45:41 5/20/2021
    Толстой назвал ЕГЭ "насилием над детьми и самой идеей образования"
    БердскГулять с собаками по-европейски смогут жители Бердска через две недели. Где, рассказываем
    4:35:59 5/20/2021
    Гулять с собаками по-европейски смогут жители Бердска через две недели. Где, рассказываем
    Пассажирский лайнер Boeing 737-86X подал сигнал о захвате
    4:26:54 5/20/2021
    Пассажирский лайнер Boeing 737-86X подал сигнал о захвате
    Почему запрещено работать на Троицу в огороде и саду, что говорит церковь?
    4:20:36 5/20/2021
    Почему запрещено работать на Троицу в огороде и саду, что говорит церковь?
    График отключения горячей воды в Новосибирске с 24 мая 2021
    4:19:18 5/20/2021
    График отключения горячей воды в Новосибирске с 24 мая 2021
    В Казани экстренно эвакуировали учеников школы №174
    4:18:07 5/20/2021
    В Казани экстренно эвакуировали учеников школы №174
    Губернатор Андрей Травников подписал постановление, направленное на развитие проекта СКИФ
    4:06:06 5/20/2021
    Губернатор Андрей Травников подписал постановление, направленное на развитие проекта СКИФ