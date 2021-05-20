После обрезания чуть не умер 2-летний мальчик в Петербурге

В Санкт-Петербурге медики спасли жизнь ребенку после неудачной операции по обрезанию.
Как рассказал источник в правоохранительных органах, 2-летнего мальчика привезли к врачам с остановкой сердца.
Уточним, что в процессе операции в одной из медицинских клиник на "Лесной" произошли сложности: у малыша начались судороги, ему вызвали скорую помощь.
Сотрудники МВД приехали туда и изъяли документы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Специалистов обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Врач, который проводил операцию, находится под подпиской о невыезде.