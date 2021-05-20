Найденная в центре Красноярска волчица внезапно умерла
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Найденная в центре Красноярска волчица внезапно умерла

5:16:365/20/2021
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Точная причина смерти еще неизвестна.

Волчица содержалась на 20-дневном карантине в приюте подрядчика

Волчица, пойманная в начале мая в центре города, внезапно погибла, сообщили в городской администрации.

- Как только волчица попала в приют, ветеринары наблюдали за ней ежедневно. Когда животному внезапно стало плохо, специалисты сделали все возможное, чтобы спасти ее. Но, к сожалению, безрезультатно.

Хищница прибывала на 20-дневном карантине в приюте подрядчика по отлову собак Сергея Семенова. В данный момент на месте находятся специалисты администрации города, ветнадзора и других ведомств. Причина смерти волчицы будет установлена после экспертизы.

Администрация Красноярска намерена подавать заявление в полицию из-за гибели животного. Связаться с Семеновым по поводу этого вопроса не удалось.

- Волчицу привезли, волчица болеет, я не могу добиться ни от кого помощи. Не ест несколько дней. Я звоню – выезжайте, надо что-то делать. Она уже завтра умрет, может быть, - сказал подрядчик накануне.

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гибелькрасноярскволчица
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