Найденная в центре Красноярска волчица внезапно умерла

Волчица, пойманная в начале мая в центре города, внезапно погибла, сообщили в городской администрации.
- Как только волчица попала в приют, ветеринары наблюдали за ней ежедневно. Когда животному внезапно стало плохо, специалисты сделали все возможное, чтобы спасти ее. Но, к сожалению, безрезультатно.
Хищница прибывала на 20-дневном карантине в приюте подрядчика по отлову собак Сергея Семенова. В данный момент на месте находятся специалисты администрации города, ветнадзора и других ведомств. Причина смерти волчицы будет установлена после экспертизы.
Администрация Красноярска намерена подавать заявление в полицию из-за гибели животного. Связаться с Семеновым по поводу этого вопроса не удалось.
- Волчицу привезли, волчица болеет, я не могу добиться ни от кого помощи. Не ест несколько дней. Я звоню – выезжайте, надо что-то делать. Она уже завтра умрет, может быть, - сказал подрядчик накануне.