Бунт в лицее №7 Бердска: Учителя массово увольняются после назначения новым директором Сергея Пилипушки

После избрания нового директора бердского лицея №7 учителя и специалисты стали массово увольняться. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" стало известно сегодня, 20 мая.
Напомним, что вчера, 19 мая новым директором лицея стал Сергея Пилипушка. Ранее он являлся руководителем школы №1 Искитима. Педагоги бердского лицея №7 и родители учеников обращались к главе, вице-мэру Бердска и начлаьнику управления образования с просьбой назначить директором учебного заведения Татьяну Смирнову, которая руководила лицеем предыдущие 8 лет и у которой в начале 2021 года истек контракт. Однако просьбы родителей и учителей не были услышаны.
- Учителя стали подавать заявления об увольнении. Сегодня было написано 3 заявления от учителей и еще одно от бухгалтера. Многие также готовы уволится в случае смены руководства. При этом уходят самые сильные учителя. Родители 8 "Б" уже написали новое письмо на имя главы Бердска. Сейчас собирают подписи. В других классах родители также не готовы молча смотреть, как увольняются учителя — в профильные классы многие переводятся из других школ именно из-за таких учителей, как Елена Даниловна Родько, Татьяна Александровна Кокшарова, Александра Николаевна Боровских, - сообщила одна из матерей обучающегося в лицее №7 Бердска Наталья Сковрунская.
В настоящее время педагогов и родителей изрядно беспокоит, что их просьбы не были услышаны властями Бердска. Об их возмущениях - читайте в ближайшее время.