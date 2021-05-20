10 июня Вознесение Господне: что нужно обязательно сделать, молитва и запреты великого церковного праздника

Вознесение Господне - это большой двунадесятый праздник с подвижной датой, поскольку он всегда отмечается через 40 дней после Пасхи.
В 2021 году Вознесение будет отмечается 10 июня, оно всегда отмечается в четверг.
В этот праздник в народных традициях намешано очень много всего - и благочестивых традиций, и языческих суеверий либо просто заблуждений.
Что нужно обязательно сделать на Вознесение?
В первую очередь, в такой большой праздник нужно найти время для посещения храма, праздничного богослужения и молитвы. Это главное. что требуется от православного. Но поскольку этот день выпадает на четверг, то обычно в храм могут попасть только те, кто не работает, потому что отгул никто не будет брать по такому случаю. В таком случае нужно найти время и помолиться дома.
Поста в этот не бывает, есть можно все, что вам угодно.
Работа в этот день не запрещена, вопреки всеобщему мнению. Если вы нашли время для общения с Богом, вы можете выполнять свои работы. Да, говорят, что день надо посвятить Богу. Но это не значит, что из-за праздника можно бездельничать, тем более, если есть чем заняться. Посвятить день Богу - означает, что нужно найти время на молитву. Думать о празднике, о его событиях, о его смысле.
Что делать нельзя?
В этот день нельзя венчаться. Поскольку в крупные церковные праздник венчания не проводятся. Но гражданские браки заключать можно.
Нельзя пребывать в дурном расположении духа, нельзя браниться, совершать злые поступки.
Нельзя в этот день заказать панихиду по умершим.
Начиная с этого праздника перестают приветствовать друг-друга словами "Христос Воскресе" и "Воистину Воскресе".
К суевериям относятся и разного рода обряды и выпекания лесенок. Церковь категорически такого празднования этого дня. Равно как и загадывать желания в этот праздник. Господа просят о помощи ежедневно в молитвах и не нужно считать его волшебником, по праздникам раздающим подарки.