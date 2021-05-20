В Москве предложили штрафовать тех, кто не следит за своим здоровьем
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Москве предложили штрафовать тех, кто не следит за своим здоровьем

5:26:435/20/2021Фото: Pixabay
0

В Московской мэрии предложили часть ответственности за здоровье переложить на граждан.

В Москве проходит медицинский форум по онкологии 

На «Московском онкологическом форуме» были рассмотрены вопросы здоровья россиян, в том числе меры профилактики некоторых заболеваний, вызванных неправильным образом жизни.

В форуме приняла участие заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова. Она в своем выступлении заметила, что граждане не хотят вести здоровый образ жизни, тем самым подвергая риску приобретения всевозможных заболеваний себя самого.

"Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность он должен нести", - сказала Ракова, цитирует Интерфакс.

Она заявила, что необходимо не только стимулировать россиян для занятий собой, но и накладывать обязанности на тех людей, которые отказываются заниматься своим здоровьем. Такие меры необходимы для того, чтобы добросовестные граждане были в большей безопасности.

Ранее уже предлагалось ввести ответственность для граждан, которые безответственно относятся к сохранению своего здоровья. Среди тех, кто одним из первых озвучил данную инициативу, стал Леонид Рошаль - президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
здоровьеответственностьмедицинский форум
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы следите за своим здоровьем?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскБунт в лицее №7 Бердска: Учителя массово увольняются после назначения новым директором Сергея Пилипушки
    5:24:36 5/20/2021
    Бунт в лицее №7 Бердска: Учителя массово увольняются после назначения новым директором Сергея Пилипушки
    Благоприятные дни для посадки лука, томатов, огурцов и картофеля по лунному календарю с 20 по 31 мая 2020
    5:20:51 5/20/2021
    Благоприятные дни для посадки лука, томатов, огурцов и картофеля по лунному календарю с 20 по 31 мая 2020
    Найденная в центре Красноярска волчица внезапно умерла
    5:16:36 5/20/2021
    Найденная в центре Красноярска волчица внезапно умерла
    Трансплантолог Михаил Каабак заявил об увольнении. Почему, стало известно
    5:06:01 5/20/2021
    Трансплантолог Михаил Каабак заявил об увольнении. Почему, стало известно
    БердскВыпускники-танцоры "Обских зорей" Бердска приехали на 50-летний юбилей народного ансамбля из Москвы и Крыма. И станцевали
    5:03:57 5/20/2021
    Выпускники-танцоры "Обских зорей" Бердска приехали на 50-летний юбилей народного ансамбля из Москвы и Крыма. И станцевали
    После обрезания чуть не умер 2-летний мальчик в Петербурге
    5:03:55 5/20/2021
    После обрезания чуть не умер 2-летний мальчик в Петербурге
    "Ваша - следующая": Четыре школы Новосибирска получили письма с угрозами терактов как в Казани
    4:51:43 5/20/2021
    "Ваша - следующая": Четыре школы Новосибирска получили письма с угрозами терактов как в Казани
    Толстой назвал ЕГЭ "насилием над детьми и самой идеей образования"
    4:45:41 5/20/2021
    Толстой назвал ЕГЭ "насилием над детьми и самой идеей образования"
    БердскГулять с собаками по-европейски смогут жители Бердска через две недели. Где, рассказываем
    4:35:59 5/20/2021
    Гулять с собаками по-европейски смогут жители Бердска через две недели. Где, рассказываем
    Пассажирский лайнер Boeing 737-86X подал сигнал о захвате
    4:26:54 5/20/2021
    Пассажирский лайнер Boeing 737-86X подал сигнал о захвате