В Москве предложили штрафовать тех, кто не следит за своим здоровьем

На «Московском онкологическом форуме» были рассмотрены вопросы здоровья россиян, в том числе меры профилактики некоторых заболеваний, вызванных неправильным образом жизни.
В форуме приняла участие заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова. Она в своем выступлении заметила, что граждане не хотят вести здоровый образ жизни, тем самым подвергая риску приобретения всевозможных заболеваний себя самого.
"Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность он должен нести", - сказала Ракова, цитирует Интерфакс.
Она заявила, что необходимо не только стимулировать россиян для занятий собой, но и накладывать обязанности на тех людей, которые отказываются заниматься своим здоровьем. Такие меры необходимы для того, чтобы добросовестные граждане были в большей безопасности.
Ранее уже предлагалось ввести ответственность для граждан, которые безответственно относятся к сохранению своего здоровья. Среди тех, кто одним из первых озвучил данную инициативу, стал Леонид Рошаль - президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.