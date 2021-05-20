Незаконный киоск обнаружили чиновники на ул. Комсомольской в Бердске
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Незаконный киоск обнаружили чиновники на ул. Комсомольской в Бердске

6:16:485/20/2021
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Власти потребовали снести самовольно установленный павильон в течение 30 дней.

Киоск на ул. Комсомольской стоит незаконно. Фото: berdsk.nso.ru

Отдел промышленности, торговли и развития предпринимательства Бердска обнаружили незаконный павильон, сообщили 20 мая в пресс-центре мэрии.

Сотрудники отдела провели осмотр 18 мая и выявили факт самовольной установки нестационарного торгового объекта у дома № 1/1 по ул. Комсомольской.

На дверь киоска чиновники прикрепили объявление о необходимости в течение месяца снести незаконны павильон.

"В соответствии с Положением о размещении нестационарных торговых объектов без предоставления земельного участка на территории города Бердска, утвержденным постановлением администрации города Бердска от 09.10.2021 № 2647, администрация предписывает владельцу объекта в течение 30 календарных дней осуществить снос собственными силами и за счет собственных средств нестационарного торгового объекта, в том числе восстановить благоустройства территории", - говорится в сообщение.

Если этого не произойдет, администрация обратится в суд.

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