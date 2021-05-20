Незаконный киоск обнаружили чиновники на ул. Комсомольской в Бердске

Отдел промышленности, торговли и развития предпринимательства Бердска обнаружили незаконный павильон, сообщили 20 мая в пресс-центре мэрии.
Сотрудники отдела провели осмотр 18 мая и выявили факт самовольной установки нестационарного торгового объекта у дома № 1/1 по ул. Комсомольской.
На дверь киоска чиновники прикрепили объявление о необходимости в течение месяца снести незаконны павильон.
"В соответствии с Положением о размещении нестационарных торговых объектов без предоставления земельного участка на территории города Бердска, утвержденным постановлением администрации города Бердска от 09.10.2021 № 2647, администрация предписывает владельцу объекта в течение 30 календарных дней осуществить снос собственными силами и за счет собственных средств нестационарного торгового объекта, в том числе восстановить благоустройства территории", - говорится в сообщение.
Если этого не произойдет, администрация обратится в суд.