В жестком ДТП с "ГАЗелью" погиб водитель Toyota Sprinter под Новосибирском

В Новосибирском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в четверг в управлении МВД по Новосибирской области.
По данным полицейского ведомства, 20 мая в 8.50 31-летний водитель на автомобиле «ГАЗ 33023» следовал по автодороге Северный обход Новосибирска в направлении п. Красный Яр.
На 43-м км при неустановленных обстоятельствах произошло столкновение со встречным автомобилем «Тойота Спринтер» под управлением 43-летнего водителя.
Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель «ГАЗели» серьезных травм не получил, был осмотрен врачами службы скорой помощи.
На кадрах с места ДТП видно, насколько серьезно пострадали оба автомобиля - такой силы был удар.
Сотрудники ГИБДД и следователи, выясняют причины и обстоятельства происшествия.