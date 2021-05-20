Николин день-2021: традиции и народные приметы 22 мая
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Николин день-2021: традиции и народные приметы 22 мая

8:20:535/20/2021Фото: Википедия
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Поскольку Николай Чудотворец никогда не отказывал никому в помощи, обязательно в этот день помогать нищим и бедным людям.

церковь
Николай Чудотворец помог очень многим

Николай Чудотворец является одним из самых почитаемых святых. Его почитают дважды в году - 22 мая и 19 декабря.

Он считается покровителем маленьких детей, невинно осужденных, моряков и тех, кто находится в пути. Часто к нему с просьбами обращаются девушки о замужестве и счастье в любви, женщины просят о крепкой семье. Каждый может просить у святителя Николая всего, что требуется. Но молитвы и просьбы должны быть самыми искренними и идти из самых глубин вашего сердца. Нельзя при этом иметь дурных помыслов.

В народе день 22 мая называют Никола Летний или Николин день.

Традиции праздника

В этот день обязательно стоит посетить храм и помолиться у иконы Николая Чудотворца о своих проблемах и принести ему свои просьбы.

В храмах в этот праздник набирали святой воды, которую потом использовали при лечении болезней.

Поскольку Николай Чудотворец никогда не отказывал никому в помощи, обязательно в этот день помогать нищим и бедным людям. Подавать милостыню. кормить их и заниматься благотворительностью.

Считалось хорошей приметой в этот день надевать и носить новые одежды. Малышам можно подарить сладкие подарочки. Обычно их с вечера клали деткам под подушку, а утром ребенок очень радовался садким презентам.

Запреты на Николин день

Запрещено пренебрежительно относиться к нищим, плевать на землю.

Запрещено сегодня рукоделие, потому что не разрешалось сегодня брать в руги иглы и ножницы.

Не разрешается сегодня поднимать голыми руками упавший на пол нож. Стоило поднимать его при помощи тряпки или полотенца.

Запрещено жадничать и обижать кого бы то ни было.

Приметы на 22 мая

Если вы отказали просящему в помощи - семь лет бедности будут вас ждать.

Брать в долг или отдавать деньги в долг, а также возвращать долг - запрещалось.

Можно сеять гречиху, если ольха уже зацвела.

Если весь день идет дождь - будет богатый урожай.

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