Николин день-2021: традиции и народные приметы 22 мая

Николай Чудотворец является одним из самых почитаемых святых. Его почитают дважды в году - 22 мая и 19 декабря.
Он считается покровителем маленьких детей, невинно осужденных, моряков и тех, кто находится в пути. Часто к нему с просьбами обращаются девушки о замужестве и счастье в любви, женщины просят о крепкой семье. Каждый может просить у святителя Николая всего, что требуется. Но молитвы и просьбы должны быть самыми искренними и идти из самых глубин вашего сердца. Нельзя при этом иметь дурных помыслов.
В народе день 22 мая называют Никола Летний или Николин день.
Традиции праздника
В этот день обязательно стоит посетить храм и помолиться у иконы Николая Чудотворца о своих проблемах и принести ему свои просьбы.
В храмах в этот праздник набирали святой воды, которую потом использовали при лечении болезней.
Поскольку Николай Чудотворец никогда не отказывал никому в помощи, обязательно в этот день помогать нищим и бедным людям. Подавать милостыню. кормить их и заниматься благотворительностью.
Считалось хорошей приметой в этот день надевать и носить новые одежды. Малышам можно подарить сладкие подарочки. Обычно их с вечера клали деткам под подушку, а утром ребенок очень радовался садким презентам.
Запреты на Николин день
Запрещено пренебрежительно относиться к нищим, плевать на землю.
Запрещено сегодня рукоделие, потому что не разрешалось сегодня брать в руги иглы и ножницы.
Не разрешается сегодня поднимать голыми руками упавший на пол нож. Стоило поднимать его при помощи тряпки или полотенца.
Запрещено жадничать и обижать кого бы то ни было.
Приметы на 22 мая
Если вы отказали просящему в помощи - семь лет бедности будут вас ждать.
Брать в долг или отдавать деньги в долг, а также возвращать долг - запрещалось.
Можно сеять гречиху, если ольха уже зацвела.
Если весь день идет дождь - будет богатый урожай.