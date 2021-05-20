Правила отдыха в Египте для туристов опубликовали в России

Египетское управление по продвижению туризма выпустило документ, в котором расписаны новые правила для въезда в страну. Их обнародовала "Ассоциация туроператоров" 20 мая.
Для тех, кто собирается посетить Египет, необходимо сдать ПЦР-тест не позднее 72 часов до вылета. В аэропортах Шарм-эш-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Луксора тест можно сдать по прилету за 30 долларов.
После тестирования туристов разместят в отеле, в случае, если результат был отрицательным. Если реакция ПЦР-теста будет положительной, приезжих поселят в отдельные номера и возьмут на себя расходы по проживанию и питанию иностранных граждан.
В каждой гостинице, согласно новым правилам, должен быть отведен этаж для тех, кто переносит коронавирус в легкой форме. Для туристов, у кого COVID-19 протекает тяжело, Минздрав Египта выделяет деньги на лечение и медикаменты. Если турист, приехав на отдых случайно вступил в контакт с инфицированным, его бесплатно обследуют и в случае необходимости оставят в отеле без дополнительных трат до конца карантина.
В документе также указано в каких случаях туристы должны быть в масках — в самолете, в аэропорту, во время трансфера, на экскурсиях в музеях и в лифтах гостиниц.