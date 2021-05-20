Перенес клиническую смерть после обрезания 2-летний мальчик: Врачи чудом спасли ребенка

В Петербурге следователи СКР возбудили уголовное дело после того, как стало известно о причинении тяжкого вреда здоровью двухлетнего ребенка.
После обрезания, которое сделал 28-летний уроженец Узбекистана, мальчика пришлось спасать медикам. После введения малышу, по совету неизвестных, «лидокаина» во время проведения «операции» по обрезанию у ребенка еще с вечера начало ухудшаться состояние. Затем стало хуже - у него начались судороги, остановка кровообращения и наступила четырехминутная клиническая смерть.
В крайне тяжелом состоянии 19 мая мальчика привезли из Парголово в больницу. В реанимации, куда был помещен пострадавший, врачи вернули его к жизни.
По факту причинению вреда ребенку мужчине будет предъявлено обвинение, пишет GAZETA.SPb.