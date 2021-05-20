За отказ занять денег убил знакомую пенсионерку 42-летний рецидивист в Новосибирской области
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За отказ занять денег убил знакомую пенсионерку 42-летний рецидивист в Новосибирской области

8:42:235/20/2021Фото: Pixabay
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После того, как женщина отказалась, он повалил ее на пол, связал руки скотчем и зарезал, а потом похитил деньги и золото.

За убийство знакомой пенсионерки мужчина ответит перед законом

42-летнего жителя Болотнинского района Новосибирской области будут судить за то, что он зарезал женщину, а потом ее ограбил. Районным отделом СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по факту убийства 72-летней пенсионерки.

Днем 19 мая ранее судимый мужчина пришел в квартиру на улице Максима Горького в Болотном к своей знакомой пожилой женщине, чтобы взять в долг деньги. Пенсионерка отказала, после чего просящий повалил ее на пол, связал руки скотчем и стал наносить ножевые ранения в подбородок, шею и грудь.

Потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленник нашел и забрал деньги и золотую цепочку. Дочь обнаружила тело мертвой матери и сообщила в полицию. Подозреваемого нашли быстро, в ходе допроса он сознался в убийстве и краже денег и золота.

В ближайшее время решится вопрос о мере пресечения задержанному - следствие будет ходатайствовать об аресте. На месте преступления был произведен осмотр и собраны доказательства, которые будут представлены в суде, сообщили в управлении СК РФ по Новосибирской области в четверг.

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В каком состоянии должен быть человек, чтобы так убивать пожилую женщину?

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