За отказ занять денег убил знакомую пенсионерку 42-летний рецидивист в Новосибирской области

42-летнего жителя Болотнинского района Новосибирской области будут судить за то, что он зарезал женщину, а потом ее ограбил. Районным отделом СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по факту убийства 72-летней пенсионерки.
Днем 19 мая ранее судимый мужчина пришел в квартиру на улице Максима Горького в Болотном к своей знакомой пожилой женщине, чтобы взять в долг деньги. Пенсионерка отказала, после чего просящий повалил ее на пол, связал руки скотчем и стал наносить ножевые ранения в подбородок, шею и грудь.
Потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленник нашел и забрал деньги и золотую цепочку. Дочь обнаружила тело мертвой матери и сообщила в полицию. Подозреваемого нашли быстро, в ходе допроса он сознался в убийстве и краже денег и золота.
В ближайшее время решится вопрос о мере пресечения задержанному - следствие будет ходатайствовать об аресте. На месте преступления был произведен осмотр и собраны доказательства, которые будут представлены в суде, сообщили в управлении СК РФ по Новосибирской области в четверг.