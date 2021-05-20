Внимание, предупреждение: Рубить деревья на "Чайке" в Бердске с 21 по 31 мая будет лесхоз

О вырубке аварийных деревьев в ближайшее время в бердском лесу предупредили в пресс-центре мэрии Бердска 20 мая. Рубить будут на берегу Обского моря в районе "Чайки" по жалобам горожан.
Как сообщили в мэрии, в управление природными ресурсами Бердска поступили обращения граждан о большом скоплении ветровальных деревьев в рекреационной зоне отдыха «Чайка».
Специалисты управления и Бердского лесхоза выехали с проверкой на данный участок леса. Факты, указанные в обращениях, подтвердились. В прибрежной полосе нашли вырванные с корнем, упавшие, сломленные, повисшие на соседних стволах деревья.
"Во избежание несчастных случаев, принято решение о проведении безотлагательной вырубки аварийных деревьев, представляющих угрозу жизни отдыхающих", - рассказали в мэрии.
И предупредили, что с 21 по 31 мая 2021 года в районе бывшей базы отдыха «Чайка» Бердский лесхоз будет рубить аварийные деревья. Ведь приближается пляжный сезон, а бердское побережье - очень популярное место отдыха не только бердчан, но и иногородних.
Именно в этом месте упавшие в ураган сосны задавили девочек-двойняшек из Кузбасса в 2014 году. Дети скончались в больнице, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".