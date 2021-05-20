Внимание, предупреждение: Рубить деревья на "Чайке" в Бердске с 21 по 31 мая будет лесхоз
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Внимание, предупреждение: Рубить деревья на "Чайке" в Бердске с 21 по 31 мая будет лесхоз

7:42:295/20/2021
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На бердском побережье Обского моря нашли вырванные с корнем, упавшие, сломленные, повисшие на соседних стволах деревья. А скоро начнется пляжный сезон. На "Чайке" уже была трагедия.

Пляж "Чайка"
Место на "Чайке" популярно у отдыхающих

О вырубке аварийных деревьев в ближайшее время в бердском лесу предупредили в пресс-центре мэрии Бердска 20 мая. Рубить будут на берегу Обского моря в районе "Чайки" по жалобам горожан.

Как сообщили в мэрии, в управление природными ресурсами Бердска поступили обращения граждан о большом скоплении ветровальных деревьев в рекреационной зоне отдыха «Чайка».

Специалисты управления и Бердского лесхоза выехали с  проверкой на данный участок леса. Факты, указанные в обращениях, подтвердились. В прибрежной полосе нашли вырванные с корнем, упавшие, сломленные, повисшие на соседних стволах деревья.

"Во избежание несчастных случаев, принято решение о проведении безотлагательной вырубки аварийных деревьев, представляющих угрозу жизни отдыхающих", - рассказали в мэрии.

И предупредили, что с 21 по 31 мая 2021 года в районе бывшей базы отдыха «Чайка» Бердский лесхоз будет рубить аварийные деревья. Ведь приближается пляжный сезон, а бердское побережье - очень популярное место отдыха не только бердчан, но и иногородних.

Именно в этом месте упавшие в ураган сосны задавили девочек-двойняшек из Кузбасса в 2014 году. Дети скончались в больнице, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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Рубят только аварийные деревья?

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