Календарь дачника на 21 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

21 мая 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 10 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Дева. Процент освещенности Луны составляет 67%. Восход Луны в 13:18, а закат в 02:52.
Хронология лунных дней
- 10 лунный день c 11:52 20.05.2021 по 13:18 21.05.2021
- 11 лунный день c 13:18 21.05.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Дева (±)
Луна в знаке Дева. Это малоплодородный знак. Хорош для посева однолетних цветов. При посеве и посадке под этим знаком получаются прекрасные, но мелковатые цветы.
Овощные растения, посеянные в эти дни, развивают хорошую корневую систему и хорошо приспосабливаются, но обычно малоурожайны, не дают семян, а немногочисленные плоды недостаточно сочны. Их вкус и запах также ослаблены.
Хорошо сажать декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, т.к. будет много мелких красивых цветов.
Благоприятно в деве:
- посев и посадка не на обильный урожай однолетних цветов, невысоких декоративных деревьев и кустарников не предназначенные для плодоношения, вьющихся и ползучих растений, земляники;
- пикировка и пересадка растений, особенно посеянных в Раке, Скорпионе и Рыбах. Они быстро оправятся от ран, полученных при пересадке;
- деление и пересадка многолетних цветов, размножение отводками;
- любая обрезка, полив растений;
- внесение минеральных удобрений, органических удобрений, а также удобрение калием, если требуется;
- заготовка корней лекарственных растений.
Возможно:
- посев и посадка однолетних цветов, овощных культур, которые не рассчитаны на высокий урожай и на семена;
- прополка, вспашка, рыхление и окучивание;
- опрыскивание и окуривание от болезней и вредителей, закладка компоста;
- уборка на длительное хранение всех культур, включая выкопку картофеля;
- выкопка луковичных;
- заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможны в деве посев и посадка следующих культур:
- лиан, вьющихся, растений с воздушными корнями;
- овощных: огурцы , перец горький;
- пряно-зеленых: анис, артишок, валериана, петрушка, укроп;
- плодово-ягодных: виноград, крыжовник;
- цветов: астра, бархатцы, василек, георгин, гвоздика, гладиолус, дельфиниум, душистый горошек, ирис, календула, крокусы, лилейные, мак, маргаритка, маттиола, незабудка, пион, примула, флокс, цинния, шалфей;
- комнатных растений: аукуба, драцена, монстера делициоза, роициссус ромбический, сциндапсус, фатсия японская, филодендрон (гитаровидный, лазящий), циссус (антарктический, полосатый, разноцветный).
Не благоприятно в деве:
- замачивать семена;
- нежелательно также вынимать квашенную капусту.
Овощные растения, посеянные в эти дни, развивают хорошую корневую систему и хорошо приспосабливаются, но обычно малоурожайны, не дают семян, а немногочисленные плоды недостаточно сочны.
10 лунный день (+)
21 мая 2021 года в 12:00 — 10 лунный день. Хороший день для работ в саду. Вся живая сила растений и соки идут от корней к стеблям, плодам и листьям, что благоприятно влияет на их рост, развитие и созревание плодов.
Этот день подходит для посадки плодовых деревьев. Посаженные или пересаженные в этот день деревья будут радовать хорошим урожаем на протяжении многих лет.
Рекомендуется в 10 лунный день:
- уборка урожая, предназначенного для дальнейшего длительного хранения;
- уборка надземных плодов и зелени, готовых к употреблению;
- посадка, посев и пересадка растений;
- полив, прививка, удобрение и заготовка черенков.
Не рекомендуется в 10 лунный день:
- обрезка деревьев, это может плохо сказаться на их здоровье.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.
Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
На растущей Луне благоприятно:
- посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
- посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
- обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
- прививка.
На растущей Луне не благоприятно:
- Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.
Источник: mirkosmosa