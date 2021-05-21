Православные поздравления на 21 мая в День Иоанна Богослова

Уж много лет прах старца людям дарит
Незримую святую пелену.
Она велит – и нас недуг оставит,
И остановит горе и войну.
И Иоанна воля Богослова
Нам так близка и так для нас важна!
И не желаем мы пути другого –
Друзья! Пусть будет вера вновь сильна!
***
У писателей свой покровитель,
Его имя - Иоанн Богослов.
Проповедник Христа, вдохновитель,
Движет им лишь вера в Бога, любовь.
Мы почтим в этот день его память,
Ведь она дорога и свята.
Пожелаем добра и любви вам,
С чистым сердцем быть к людям всегда!
***
Дарует исцеление
Смиренный ученик
В молитве Откровения,
На строках древних книг.
Пусть каждое издание,
Несет в себе посыл,
добро, любовь и знание,
Чтоб дух ваш не остыл.
***
Тебя поздравить хочется
В сей праздник православный!
Не знай ты одиночества,
И в теплый день, в день славный
Хочу, чтобы везение
Пришло и поселилось,
Чтоб лучшее мгновение
Пришло и воплотилось!
***
В день Иоанна Богослова
Склонив главу, войдите в храм,
Пусть в этот праздник власть над словом
Евангелист подарит вам!
Пусть озарит вас вдохновение,
Чтоб ощутив призыв благой,
Сумели выразить волнение
Вы стихотворною строкой!
Источник: pozdravki.tk, azbyka.ru