Православные поздравления на 21 мая в День Иоанна Богослова
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Православные поздравления на 21 мая в День Иоанна Богослова

10:41:205/21/2021Фото: azbyka
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Принято в день памяти Иоанна Богослова проявлять искренность и милосердие. Обязательно следует помогать нуждающимся, которые обратятся к вам 21 мая.

Икона иконописной мастерской Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря
г. Екатеринбург
Сайт монастыря: Сестры.ру

Уж много лет прах старца людям дарит
Незримую святую пелену.
Она велит – и нас недуг оставит,
И остановит горе и войну.
И Иоанна воля Богослова
Нам так близка и так для нас важна!
И не желаем мы пути другого –
Друзья! Пусть будет вера вновь сильна!

***

У писателей свой покровитель,
Его имя - Иоанн Богослов.
Проповедник Христа, вдохновитель,
Движет им лишь вера в Бога, любовь.
Мы почтим в этот день его память,
Ведь она дорога и свята.
Пожелаем добра и любви вам,
С чистым сердцем быть к людям всегда!

***

Дарует исцеление
Смиренный ученик
В молитве Откровения,
На строках древних книг.
Пусть каждое издание,
Несет в себе посыл,
добро, любовь и знание,
Чтоб дух ваш не остыл.

***

Тебя поздравить хочется
В сей праздник православный!
Не знай ты одиночества,
И в теплый день, в день славный
Хочу, чтобы везение
Пришло и поселилось,
Чтоб лучшее мгновение
Пришло и воплотилось!

***

В день Иоанна Богослова
Склонив главу, войдите в храм,
Пусть в этот праздник власть над словом
Евангелист подарит вам!
Пусть озарит вас вдохновение,
Чтоб ощутив призыв благой,
Сумели выразить волнение
Вы стихотворною строкой!

Источник: pozdravki.tk, azbyka.ru

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