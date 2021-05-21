Поздравления и открытки в День Тихоокеанского флота 21 мая для настоящих моряков

Желаем, чтобы океан ваше судно не тревожил,
Желаем, чтобы флот свои силы приумножил,
И достойный отпор врагу нанёс,
Желаем вам больше на погоны звёзд!
Вашим служением вся страна гордится,
Пожелаем вам удачи, она вам пригодится,
Желаем быть для всех примером,
За вас сегодня поднимаем мы фужеры!
Пусть ваша служба проходит в спокойной обстановке,
Но вы не расслабляйтесь, будьте, как тигры, ловки,
В любую минуту готовы будьте к атаке,
Ведь враг – это не свой парень в рубахе!
Его нужно бить и надежды на жизнь не давать,
Водные границы нужно верно охранять,
Пусть удар ваш будет точный,
Пусть Тихоокеанский флот будет прочный!
Флот океана Тихого, принимайте поздравления!
Желаем легкой службы и праздничного настроения,
Погоды солнечной, тишины и глади,
На благо Отчизны служите, страны ради!
И хоть берега от вас далеко,
Пусть служится вам просто и легко,
Без риска для жизни, без волнений,
Без утрат, без потерь и с айсбергами столкновений!
Плавать вдали от дома наверно вам тяжело,
Да и служба вас качает, проходит нелегко,
Мы пожелаем вам не тосковать и не грустить,
А побыстрей в родные края на корабле своём плыть!
Там вас на суше встретят любимые руки,
И уже вам будет вовсе не до скуки,
Будем вместе с вами праздник отмечать,
Тихоокеанский флот России восхвалять!
Источник: pozdravik.ru, 100cards.ru