Авторские открытки в День работника БТИ 21 мая и поздравления для СМС для самых точных

Целый день ведешь подсчеты,
Но от цифр не устаешь!
Ведь считать – твоя работа!
Этим ты всю жизнь живешь!
Ты имущество оценишь,
Инвентарный номер дашь,
Как артист на большой сцене,
Ощущаешь ты кураж.
В праздник я тебе желаю
Отдохнуть от суеты!
Проживи день, не считая!
Уюта, мира, теплоты!
Каждую минуту ты считаешь!
Дни летят, как в небе соловьи!
Я тебя сегодня поздравляю
С профессиональным праздником твоим!
Я желаю мудрости и силы,
Отвлекаться от работы чаще!
Чтобы цифры и подсчеты не бесили,
Жизнь пусть будет даже меда слаще!
С Днем инвентаризации, любимые трудяги.
Пускай в наличии у вас всегда, а не на бумаге
Все аккуратно сходится и пусть в семье у вас
Имеется любовь и счастье, и деньжата про запас!
С Днем инвентаризатора поздравляю!
Точности в подсчетах искренне желаю!
Пусть все цифры сходятся, до одной,
Гонорары радуют пусть величиной!
Я желаю радости и тепла,
И семья чтоб дома тебя ждала,
Собирались дружно чтоб за столом
И уютно-праздничным был твой дом!
Источник: pozdravim.net