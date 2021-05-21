Очень интересные события ждут жителей Бердска в ДК «Родина»: афиша с 22 по 30 мая 12+
11:55:365/21/2021
26 мая в 18:00 в малом зале поет Евгений Южин с программой "Песни из репертуара Магомаева, Хиля, Ободзинского 12+"
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