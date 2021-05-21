Очень интересные события ждут жителей Бердска в ДК «Родина»: афиша с 22 по 30 мая 12+
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Очень интересные события ждут жителей Бердска в ДК «Родина»: афиша с 22 по 30 мая 12+

11:55:365/21/2021Фото: pixabay.com
0

26 мая в 18:00 в малом зале поет Евгений Южин с программой "Песни из репертуара Магомаева, Хиля, Ободзинского 12+"

Афиша ДК Родина


22 мая 12:30 большой зал

«Праздник детства»

Отчетный концерт хореографической студии «Карусель» 0+

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
спектакльконцертафиша
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ходите на концерты в ДК Родина?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскКак наказали исполняющего танец смерти на 78-летней Галине Сырмолотовой в парке Бердска, стало известно
    11:45:40 5/21/2021
    Как наказали исполняющего танец смерти на 78-летней Галине Сырмолотовой в парке Бердска, стало известно
    Авторские открытки в День работника БТИ 21 мая и поздравления для СМС для самых точных
    11:35:00 5/21/2021
    Авторские открытки в День работника БТИ 21 мая и поздравления для СМС для самых точных
    В черный список внесла Украина еще трех актеров России
    11:28:11 5/21/2021
    В черный список внесла Украина еще трех актеров России
    БердскПолиция ищет черного Алекса: на защиту бездомного пса, покусавшего малолетних, встали жители Бердска , якобы дети над ним издеваются
    11:26:34 5/21/2021
    Полиция ищет черного Алекса: на защиту бездомного пса, покусавшего малолетних, встали жители Бердска , якобы дети над ним издеваются
    Можно ли работать в огороде 21 мая на день День Иоанна Богослова-2021?
    11:20:09 5/21/2021
    Можно ли работать в огороде 21 мая на день День Иоанна Богослова-2021?
    БердскМожно ли подавать заявление на Госуслугах 21 мая на выплату 10 000 и 5650 рублей: закон о новых пособиях приняла Госдума
    11:19:28 5/21/2021
    Можно ли подавать заявление на Госуслугах 21 мая на выплату 10 000 и 5650 рублей: закон о новых пособиях приняла Госдума
    Поздравления и открытки в День Тихоокеанского флота 21 мая для настоящих моряков
    11:01:08 5/21/2021
    Поздравления и открытки в День Тихоокеанского флота 21 мая для настоящих моряков
    "Восхитительно смехотворный и пронзительно мелодраматичный": Критики разгромили "Форсаж 9"
    10:55:24 5/21/2021
    "Восхитительно смехотворный и пронзительно мелодраматичный": Критики разгромили "Форсаж 9"
    На свидании ровесник убил мужчину в женской одежде
    10:42:44 5/21/2021
    На свидании ровесник убил мужчину в женской одежде
    Православные поздравления на 21 мая в День Иоанна Богослова
    10:41:20 5/21/2021
    Православные поздравления на 21 мая в День Иоанна Богослова