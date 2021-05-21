С Днем официантки 21 мая: нежные поздравления для девушек

Белый фартук, каблучки,
И улыбка нежная.
Соловеют мужички,
От тебя, прилежная!
Принеси ты всем им счет,
А себе вина налей!
Знай, тебя удача ждет,
Празднуй праздник свой скорей!
***
Накрыть на стол, подать еду,
И улыбнуться на ходу
Умеешь ты. Но вот опять
(Тебе к тому не привыкать)
Пристал какой то хулиган…
Скорей, подай ему стакан!
Официантка, пусть сейчас
Все тосты будут лишь за вас!
***
Ты девушка – официант,
В кафе ты нашем – бриллиант!
Тебя поздравим с днем твоим,
И от души мы говорим
Спасибо, что ты так прилежна,
Тебя целуем в щечку нежно!
Ты счет неси скорее нам ,
И выпьем за тебя сто грамм!
***
Официантка, девчонка, красотка,
Мы с твоим днем поздравляем тебя!
Ты хороша, а какая походка -
Не налюбуешься! Радость моя,
Пусть будет жизнь твоя полною чашей,
И все мечты исполняются пусть,
И с каждым днем становись только краше,
Не ведай ты не печаль и не грусть.
***
Официантка милая моя,
От всей души тебя спешу поздравить я!
Ты так стройна, опрятна и приятна,
Еду приносишь очень аккуратно,
Тобой любуемся, желаем чтобы ты
Была всегда бы эталоном доброты!
И счастья чтоб хватило лет до ста,
И жизнь твоя всегда была чиста!
Источник: pozdravik.ru