С Днем официантки 21 мая: нежные поздравления для девушек
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С Днем официантки 21 мая: нежные поздравления для девушек

10:05:475/21/2021Фото: pixabay
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Милых и доброжелательных девушек официанток можно поздравить с их профессиональным праздником 21 мая!

День официантов и официанток

Белый фартук, каблучки,
И улыбка нежная.
Соловеют мужички,
От тебя, прилежная!
Принеси ты всем им счет,
А себе вина налей!
Знай, тебя удача ждет,
Празднуй праздник свой скорей!

***

Накрыть на стол, подать еду,
И улыбнуться на ходу
Умеешь ты. Но вот опять
(Тебе к тому не привыкать)
Пристал какой то хулиган…
Скорей, подай ему стакан!
Официантка, пусть сейчас
Все тосты будут лишь за вас!

***

Ты девушка – официант,
В кафе ты нашем – бриллиант!
Тебя поздравим с днем твоим,
И от души мы говорим
Спасибо, что ты так прилежна,
Тебя целуем в щечку нежно!
Ты счет неси скорее нам ,
И выпьем за тебя сто грамм!

***

Официантка, девчонка, красотка,
Мы с твоим днем поздравляем тебя!
Ты хороша, а какая походка -
Не налюбуешься! Радость моя,
Пусть будет жизнь твоя полною чашей,
И все мечты исполняются пусть,
И с каждым днем становись только краше,
Не ведай ты не печаль и не грусть.

***

Официантка милая моя,
От всей души тебя спешу поздравить я!
Ты так стройна, опрятна и приятна,
Еду приносишь очень аккуратно,
Тобой любуемся, желаем чтобы ты
Была всегда бы эталоном доброты!
И счастья чтоб хватило лет до ста,
И жизнь твоя всегда была чиста!

Источник: pozdravik.ru

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