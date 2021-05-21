Родители иранского режиссера убили сына из-за отсутствия жены

Иранского режиссера Бабака Кхоррамдина убили и расчленили собственные родители, из-за отсутствия у него жены сообщает Daily Mail.
Останки погибшего нашли в мусорных пакетах и чемодане в западной части Тегерана. Отец мужчины на суде рассказал, что дал сыну наркоз, зарезал его, расчленил и выкинул части тела.
Уточняется, что в убийстве подозревается и мать Кхоррамдина. Её также арестовали. Предполагается, что разногласие между отцом и сыном произошло после спора о женитьбе последнего. Следствие по делу продолжается.
Бабак Кхоррамдин учился на факультете изящных искусств Тегеранского университета. Также обучался кинематографу в Лондоне, где снял несколько короткометражных фильмов.