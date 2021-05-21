Родители иранского режиссера убили сына из-за отсутствия жены
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Родители иранского режиссера убили сына из-за отсутствия жены

10:19:545/21/2021Фото: pixabay.com
0

Отец погибшего в суде признался, что ввел в организм сына наркоз, заколол его, расчленил и выбросил останки.

Части тела были найдены в мусорных мешках и чемодане

Иранского режиссера Бабака Кхоррамдина убили и расчленили собственные родители, из-за отсутствия у него жены сообщает Daily Mail.

Останки погибшего нашли в мусорных пакетах и чемодане в западной части Тегерана. Отец мужчины на суде рассказал, что дал сыну наркоз, зарезал его, расчленил и выкинул части тела.

Уточняется, что в убийстве подозревается и мать Кхоррамдина. Её также арестовали. Предполагается, что разногласие между отцом и сыном произошло после спора о женитьбе последнего. Следствие по делу продолжается.

Бабак Кхоррамдин учился на факультете изящных искусств Тегеранского университета. Также обучался кинематографу в Лондоне, где снял несколько короткометражных фильмов.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
убийстворежиссеррасчленениеТегеран
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как так можно со своим ребенком?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    С Днем официантки 21 мая: нежные поздравления для девушек
    10:05:47 5/21/2021
    С Днем официантки 21 мая: нежные поздравления для девушек
    Волочкова рассталась с возлюбленным, которого недавно показала публике
    10:01:18 5/21/2021
    Волочкова рассталась с возлюбленным, которого недавно показала публике
    Деми Ловато совершила каминг-аут как небинарная персона
    9:57:37 5/21/2021
    Деми Ловато совершила каминг-аут как небинарная персона
    Бердск22 мая - Последний звонок прозвенит для выпускников Бердска 2021 года
    9:51:56 5/21/2021
    22 мая - Последний звонок прозвенит для выпускников Бердска 2021 года
    С Днем полярника 21 мая морозные открытки и теплые поздравления
    9:40:45 5/21/2021
    С Днем полярника 21 мая морозные открытки и теплые поздравления
    БердскПрокуратура Бердска разберется, почему огромная черная собака напала на троих детей на детской площадке
    9:36:38 5/21/2021
    Прокуратура Бердска разберется, почему огромная черная собака напала на троих детей на детской площадке
    Автор культовой манги "Берсерк" Кэнтаро Миура скончался от разрыва аорты
    9:31:52 5/21/2021
    Автор культовой манги "Берсерк" Кэнтаро Миура скончался от разрыва аорты
    БердскАкционеры "Бердчанки" со слезами смотрят на банкротство швейной фабрики и требуют разобраться главу СК Бастрыкина
    9:24:21 5/21/2021
    Акционеры "Бердчанки" со слезами смотрят на банкротство швейной фабрики и требуют разобраться главу СК Бастрыкина
    Календарь дачника на 21 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:17 5/21/2021
    Календарь дачника на 21 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Сборная России перед матчем с Чехией заявила на ЧМ 17 хоккеистов. Кто стал вратарем - называем имя
    9:14:37 5/21/2021
    Сборная России перед матчем с Чехией заявила на ЧМ 17 хоккеистов. Кто стал вратарем - называем имя