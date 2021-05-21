Зонд Solar Orbiter впервые снял выброс корональной массы на Солнце
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Зонд Solar Orbiter впервые снял выброс корональной массы на Солнце

11:58:355/21/2021Фото: Скриншот с сайта
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Для новых космических аппаратов, наблюдающих за Солнцем, первая солнечная вспышка всегда особенная.

Изображение получено с помощью прибора SoloHI

12 февраля 2021 года, чуть более чем через год после запуска, европейское космическое агентство и орбитальный аппарат NASA на Солнечной орбите заметили выброс корональной массы. Изображение получено с помощью прибора SoloHI — сокращенно от гелиосферного тепловизора Solar Orbiter, — который наблюдает за солнечным ветром, пылью и космическими лучами, заполняющими пространство между Солнцем и планетами.

Solo HI использовал один из своих четырех детекторов с частотой менее 15% от нормального значения, чтобы уменьшить объем полученных данных. Тем не менее, «острый глаз» может заметить внезапный взрыв частиц, выходящих из Солнца.

Для SoloHI поймать корональные выбросы массы было счастливой случайностью. В то время, когда извержение достигло космического корабля, солнечный орбитальный аппарат прошел позади Солнца с точки зрения Земли и возвратился с другой стороны. Когда планировалась миссия, команда не ожидала, что за это время сможет записать какие-либо данные.

- С тех пор, как мы это спланировали, наземные станции и технологии были модернизированы. Так что на самом деле у нас было больше времени на нисходящую связь для миссии, чем было первоначально запланировано, - сказал Робин Коланинно, главный исследователь SoloHI в научно-исследовательской лаборатории ВМС США в Вашингтоне.

Вернувшись на Землю, управление анализа космической погоды NASA "Луна-Марс" смоделировало выбросы массы, чтобы проследить их траекторию через солнечную систему.

Космические аппараты NASA наблюдают за выбросами массы в течение десятилетий, но Solar Orbiter по-прежнему меняет правила игры. - За последние 25 лет мы поняли, что многое происходит с корональными выбросами массы между поверхностью Солнца и Землей. Поэтому мы надеемся получить изображения всех этих потоков с гораздо лучшим разрешением, находясь ближе к Солнцу, - отметил Коланинно.

Solar Orbiter уже сделал самый близкий снимок Солнца на сегодняшний день, и он будет только приближаться. Официальная миссия Solar Orbiter начнется в ноябре, когда SoloHI и остальные приборы дистанционного зондирования будут включены в полном научном режиме.

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