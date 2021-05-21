Гороскоп на 22 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально

ОвенС утра на работе не будет ладится, но вы проявите всю свою настойчивость и все решите. Не рассказывайте никому о своих планах. За рулем будьте аккуратны, особенно если любите поболтать по телефону.
Телец
Сегодня день обновлений. Имиджа или гардероба. Не игнорируйте мнения окружающих - вы узнаете много нового. День хорош для значительных покупок - они вас будут долго радовать.
Близнецы
У вас очень благоприятный день для любви и романтики. Если вы еще добавите немного внимания ваше половине, то обид не останется и следа. И пора почистить свое окружение от токсичных людей.
Рак
Обратите внимание на свое здоровье и не тратьте ваши нервы. Особенно в области ревности. Вспомните о своих обещаниях и начните их выполнять. День хорошо подходит для генеральной уборки.
Лев
Вы немного устали и от этого возникают трудности на работе. Если дома накопилось много дел - подключайте родных. Поддержите здоровье витаминами, если курите - бросайте.
Дева
Сегодня день явно не ваш. Мелкие недоразумения на работе существенно испортят вам настроение. Меньше болтайте, никому ничего не обещайте и не беритесь за новые проекты. Вернуть нормальное настроение поможет задушевная беседа с кем-то из близких.
Весы
Отложите запланированные поездки и не берите в долг денег. Не стоит слишком активно заниматься спортом - обратите внимание на ваше здоровье. Хорошо попить травяные чаи.
Скорпион
Вы можете попасться на удочку мошенников и потерять крупную сумму денег - будьте осторожны. Сейчас все ваши взаимоотношения зависят только от вас - и на работе и дома.
Стрелец
Сейчас очень хорошо заканчивать дела, которые вы уже начали. Не беритесь пока низа что новое. В семье отношения складываются прекрасно. Будет еще лучше, если вы перестанете всех контролировать.
Козерог
Вам пора больше времени уделять семье. На работе все стабильно, но будьте аккуратнее с документами. Вы захотите перемен в доме, но отложите покупки мебели - она не будет удачной.
Водолей
У вас тоже благоприятный день для любви и отношений. Уделите любимому человеку максимум внимания - это вернется сторицей. Благоприятно браться за новые проекты.
Рыбы
Если вы сегодня не сдержите ваши эмоции, то можете поссориться с любимым человеком. Отвлечь от соблазна поругаться поможет работа. Благоприятен день для спорта и посещения бассейна.