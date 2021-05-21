Сборная России перед матчем с Чехией заявила на ЧМ 17 хоккеистов. Кто стал вратарем - называем имя
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Сборная России перед матчем с Чехией заявила на ЧМ 17 хоккеистов. Кто стал вратарем - называем имя

9:14:375/21/2021Фото: pixabay.com
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"У нас нет выбора, с кем начинать, — с топ-командой или нет. Это начало турнира, нам надо быть готовыми. Это большая проверка для нас на самом старте турнира, не терпится начать", - сказал журналистам главный тренер Чехии.

Перед матчем с Чехией сборная России заявила на ЧМ 17 хоккеистов

Хоккеисты сборной России и Чехии потренировались перед очным матчем 22 мая на старте группового этапа чемпионата мира в Риге. Первой на лед вышла команда Филипа Пешана, а затем хоккеисты Валерия Брагина.

- У нас нет выбора, с кем начинать, — с топ-командой или нет. Это начало турнира, нам надо быть готовыми. Это большая проверка для нас на самом старте турнира, не терпится начать.

Я моложе предыдущих тренеров Чехии? Спасибо, что назвали меня молодым. Не думаю, что уважение приходит с годами, скорее с результатами и подходом в работе. Возможно, я чуть ближе к игрокам и они воспринимают меня больше как партнёра, чем тренера. Что касается хоккейного стиля, то я хочу играть в активный открытый хоккей.

Чехи давно не выигрывали медали? Я оглядываюсь на то, что было раньше, всё, чего я хочу сейчас, — выиграть первый матч завтра. Это будет здорово. Моя большая мечта — привезти домой медаль, но я не смотрю на то, что было раньше, — сказал журналистам главный тренер Чехии.

В команде россиян заявились на турнир 17 (15+2) игроков. В команду попал голкипер Иван Бочаров, а Иван Федотов в список не попал. Завтра перед матчем с Чехией заявка будет дополнена.
Сама тренировка прошла на льду Олимпик-центра. До неё состоялось командное фотографирование. Игроки занимались в следующих сочетаниях:

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хоккейшайба
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