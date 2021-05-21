Пенсионеры по ошибке получили от США по полторы тысячи долларов
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Пенсионеры по ошибке получили от США по полторы тысячи долларов

5:20:305/21/2021Фото: pixabay.com
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Рассылка чеков была проведена в рамках помощи экономике США и американцам стоимостью почти два миллиарда долларов.

В налоговой службе заявили, что японцы должны отправить чеки обратно

В налоговой службе США ошиблись и отправили тысячам японских пенсионеров чеки на сумму около полутора тысяч долларов, сообщает издание Financial Times. В итоге в токийских банках выстроилась очередь из клиентов, пытающихся забрать деньги.

- Я почувствовал благодарность, Америка прекрасна, — сказал 75-летний японский пенсионер. Мужчина смог обналичить чек, но в банке пенсионеры объяснили, что для получения средств необходимо подтвердить право на них.

Чеки были разосланы в рамках помощи экономике США и американцам стоимостью практически два миллиарда долларов. В список адресатов по ошибке попали японцы, которые ранее трудились в США и имеют право получать небольшую пенсию от государства.

В налоговой службе Америки добавили, что японцам нужно будет отправить чеки обратно.

Напомним, что в начале прошлого месяца американский президент утвердил план помощи экономике суммой 1,9 триллиона. Байден собирается выделить субсидии домохозяйствам, банкам и пострадавшим компаниям.

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