Пенсионеры по ошибке получили от США по полторы тысячи долларов

В налоговой службе США ошиблись и отправили тысячам японских пенсионеров чеки на сумму около полутора тысяч долларов, сообщает издание Financial Times. В итоге в токийских банках выстроилась очередь из клиентов, пытающихся забрать деньги.
- Я почувствовал благодарность, Америка прекрасна, — сказал 75-летний японский пенсионер. Мужчина смог обналичить чек, но в банке пенсионеры объяснили, что для получения средств необходимо подтвердить право на них.
Чеки были разосланы в рамках помощи экономике США и американцам стоимостью практически два миллиарда долларов. В список адресатов по ошибке попали японцы, которые ранее трудились в США и имеют право получать небольшую пенсию от государства.
В налоговой службе Америки добавили, что японцам нужно будет отправить чеки обратно.
Напомним, что в начале прошлого месяца американский президент утвердил план помощи экономике суммой 1,9 триллиона. Байден собирается выделить субсидии домохозяйствам, банкам и пострадавшим компаниям.