В черный список внесла Украина еще трех актеров России

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в "черный список" еще трех российских актеров - Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову.
- В министерство культуры и информационной политики 11 мая поступило письмо от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Мироновой Марии Андреевны. Соответствующим приказом министерства от 19 мая 2021 года Копылов, Петренко и Миронова были включены в перечень, - сказано в сообщении.
Сейчас в перечне указан 171 человек, в том числе и артисты, которых уже нет в живых. В «черном списке» Украины всё еще находятся Борис Грачевский, Василий Лановой, Валентин Гафт и Иосиф Кобзон.