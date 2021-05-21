В черный список внесла Украина еще трех актеров России
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В черный список внесла Украина еще трех актеров России

11:28:115/21/2021Фото: pixabay.com
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Сейчас в перечне указан 171 человек, в том числе и артисты, которых уже нет в живых. В «черном списке» Украины всё еще находятся Борис Грачевский, Василий Лановой, Валентин Гафт и Иосиф Кобзон.

Украина внесла в черный список еще трех российских актеров

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в "черный список" еще трех российских актеров - Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову.

- В министерство культуры и информационной политики 11 мая поступило письмо от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Мироновой Марии Андреевны. Соответствующим приказом министерства от 19 мая 2021 года Копылов, Петренко и Миронова были включены в перечень, - сказано в сообщении.

Сейчас в перечне указан 171 человек, в том числе и артисты, которых уже нет в живых. В «черном списке» Украины всё еще находятся Борис Грачевский, Василий Лановой, Валентин Гафт и Иосиф Кобзон.

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