Новые подробности коррупционного скандала с чиновницами Минпромторга: как они украли полмиллиарда рублей
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Новые подробности коррупционного скандала с чиновницами Минпромторга: как они украли полмиллиарда рублей

10:33:035/21/2021Фото: pixabay.com
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Глава ведомства Денис Мантуров сказал, что не считает аресты сотрудников говорят о большим количестве нарушений в ведомстве.

Раскрыты подробности коррупционного скандала с чиновницами Минпромторга

Издание «Коммерсантъ» раскрыло подробности громкого уголовного дела чиновницами из Минпромторга. Преступники украли из федерального бюджета при помощи схем мошенничества полмиллиарда рублей. Они откатывали деньги задержанным высокопоставленным чиновницам Минпромторга и дарили им дорогостоящие подарки.

Похитителей российских денег арестовали в 2020 году. Они согласились работать со следствием. По информации издания, предполагаемые преступления были совершены в 2013-2014 годах. Это произошло, когда Минпромторг объявил несколько тендеров на закупку иностранных медпрепаратов для их последующей сертификации. Сделки проводились через фирмы-посредники, которые и задумали мошенническую схему.

Когда следователи проводили у подозреваемых обыски, «ничего из списка коррупционных подношений у них не оказалось».

- Возможно, поэтому их и обвинили в мошенничестве, а не в получении взяток, — сказал источник издания.

О задержании двух чиновниц Минпромторга, одна из них действующая, другая — бывшая, стало известно 20 мая. По информации СМИ, Ольга Покидышева занимает пост заместителя директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности. Ольга Колотилова ушла из министерства в 2017 году и стала работать заместителем губернатора Новгородской области. В момент задержания она трудилась советником главы региона.

Глава ведомства Денис Мантуров сказал, что не считает аресты сотрудников говорят о большим количестве нарушений в ведомстве.

- Мы сами заинтересованы в первую очередь в том, чтобы работники были честными и соответствовали всем требованиям, которые предъявляются государственной службой, — сказал он.

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