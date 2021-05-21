Новые подробности коррупционного скандала с чиновницами Минпромторга: как они украли полмиллиарда рублей

Издание «Коммерсантъ» раскрыло подробности громкого уголовного дела чиновницами из Минпромторга. Преступники украли из федерального бюджета при помощи схем мошенничества полмиллиарда рублей. Они откатывали деньги задержанным высокопоставленным чиновницам Минпромторга и дарили им дорогостоящие подарки.
Похитителей российских денег арестовали в 2020 году. Они согласились работать со следствием. По информации издания, предполагаемые преступления были совершены в 2013-2014 годах. Это произошло, когда Минпромторг объявил несколько тендеров на закупку иностранных медпрепаратов для их последующей сертификации. Сделки проводились через фирмы-посредники, которые и задумали мошенническую схему.
Когда следователи проводили у подозреваемых обыски, «ничего из списка коррупционных подношений у них не оказалось».
- Возможно, поэтому их и обвинили в мошенничестве, а не в получении взяток, — сказал источник издания.
О задержании двух чиновниц Минпромторга, одна из них действующая, другая — бывшая, стало известно 20 мая. По информации СМИ, Ольга Покидышева занимает пост заместителя директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности. Ольга Колотилова ушла из министерства в 2017 году и стала работать заместителем губернатора Новгородской области. В момент задержания она трудилась советником главы региона.
Глава ведомства Денис Мантуров сказал, что не считает аресты сотрудников говорят о большим количестве нарушений в ведомстве.
- Мы сами заинтересованы в первую очередь в том, чтобы работники были честными и соответствовали всем требованиям, которые предъявляются государственной службой, — сказал он.