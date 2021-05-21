Что известно о массовом увольнении учителей из-за отказа назначить Татьяну Смирнову директором лицея №7 Бердска

Нет массового увольнения педагогов в лицее №7 Бердска. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщила заместитель мэра Бердска Жанна Шурова.
Напомним, что новым директором лицея №7 стал Сергей Пилипушка. Ранее он являлся руководителем школы №1 Искитима. Педагоги бердского лицея и родители учеников обращались к главе, вице-мэру Бердска и начальнику управления образования с просьбой назначить директором учебного заведения Татьяну Смирнову, которая руководила лицеем предыдущие 8 лет и у которой в начале 2021 года истек контракт. Однако просьбы родителей и учителей не были услышаны. Как стало известно, трое из педагогов написали заявление на увольнение, но не объяснили с чем это связано.
По словам Жанны Шуровой, заявление на увольнение поступило только от бухгалтера и оно не связано с изменениями в штатном расписании.
- Коллектив школы продолжает свою работу, в том числе по подготовке выпускников к сдаче государственного итогового экзамена. Несмотря на сложную кадровую ситуацию в учреждении, педагоги сохраняют высокий уровень подготовки учеников,- сообщила вице-мэр сегодня, 21 мая. - Хочу выразить слова благодарности педагогическому составу лицея за профессионализм и ответственность.
Впрочем, сама главный бухгалтер лицея №7 Бердска, решившая уволиться Наталья Зданевич отметила, что помимо ее, как минимум еще три заявления на увольнение находились на столе. Однако, с чем они были связаны - неизвестно. Сотрудники пенсионного возраста однозначно присутствуют в коллективе, но приказы об их увольнении Наталья не рассматривала. Свое же увольнение главбух никак не агитировала и ни у кого поддержки не искала.
- Увольнение связано с тем, что наше управление образования и мэрия не слышит обращение коллектива. Если мы не видим поддержки в глазах наших учредителей, то я не вижу смысла работать дальше с этими людьми. Это было мое самостоятельное решение. Ни с кем из педагогов я не разговаривала, - рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Наталья Зданевич сегодня, 21 мая.
Со слов главбуха, состав лицея №7 надеялся, что коллективное обращение власти Бердска примут во внимание и назначат директором вновь Татьяну Смирнову, а не Сергея Пилипушку. У Смирновой закончился срок трудового договора. Сейчас же, Татьяна Александровна продолжает работать в учебном заведении учителем. У нее выпускной класс.
- Про Сергея Пилипушку я, к сожалению или к счастью, ничего не знаю. Мое увольнение не связано с его приходом. Мы 5 месяцев ждали, когда эта волокита закончится. Мы не думали, что не станут объяснять причины случившегося. Я считаю, что Пилипушка даже рядом не стоял. Где и что мы слышали о школе №1 Искитима? В каких конкурсах он участвовал, какие у него достижения, какие заслуги? Периодически публиковалось о достижениях и наградах Татьяны Смирновой. Она всем известна и даже в Новосибирске! Как здесь можно судить? - произнесла главный бухгалтер лицея №7.
Родители профильного химико-биологического 8 "Б" подготовили повторное письмо главе администрации. Они указали, что обеспокоены сменой руководства школы. По мнению родителей, только благодаря профессионализму Татьяны Смирновой лицей №7 держится в рейтингах школ города.
- Лично мой ребенок пришел в лицей именно в химико-биологический класс. Конкретно мы шли к самому сильному учителю Родько Елене Даниловне. Педагогический состав лицея устраивал нас полностью. Сейчас в связи со сменой руководства, практически все готовы уйти. Учителей не устраивает то, что не слышат мнение коллектива. Нового директора они не знают,- поведала одна из матерей обучающегося в лицее №7 Бердска Наталья Сковрунская.
Получить комментарий самих педагогов "Курьер. Среда. Бердск" пока не удалось.
По данным источника "Курьер. Среда. Бердск", заявления на увольнения связаны с пенсионным возрастом педагогов. Таким образом они смогут получить выплату от ПФР, но к началу учебного года 2021-2022 учителя вновь вернутся в родные стены лицея №7.