"Восхитительно смехотворный и пронзительно мелодраматичный": Критики разгромили "Форсаж 9"
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"Восхитительно смехотворный и пронзительно мелодраматичный": Критики разгромили "Форсаж 9"

10:55:245/21/2021Фото: pixabay.com
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"Масштабные погони и взрывы смешат и вызывают овации, потому что они эффектны и беззастенчиво чрезмерны", - написал Алонсо Дуральде из The Wrap.

В Сети появились первые отзывы критиков на "Форсаж 9"


Новый фильм "Форсаж" уже показывают в кинотеатрах России. Первые критики оставили отзввы на картину франшизы. Они заявляют, что в блокбастере не работают законы физики и логики.

Сюжет фильма привычный - герои находятся на грани гибели. Но в в этот раз Доминик Торетто (Вин Дизель) спасает мир и пытается разобраться с прошлым. Главным злодеем в фильме стал его младший брат Джейкоб (Джон Сина), которого гонщик много лет назад обвинил в убийстве их отца.

Оуэн Глейберман из Variety считает, что фильм строится вокруг семейной драмы, а не вокруг захватывающей миссии, и это не идет на пользу проекту. К тому же персонаж Джона Сины прописан плохо.

- Восхитительно смехотворный и пронзительно мелодраматичный, он подпитывается своей же глуповатой энергией, обеспечивая до смешного помпезные погони и бесстыжий фансервис, чтобы зрители провели хорошо время, — уверен Тим Грирсон из Screen International. Он считает, что в фильме слабый сюжет и проект утратил свежесть.

- Это самый грандиозный, дикий, игнорирующий гравитацию фильм франшизы, одна из его сцен ближе к финалу совершенно точно заставит вашу челюсть отвиснуть от великолепной безмозглой дерзости происходящего, — пишет Дэвид Эрлих из IndieWire.

Алонсо Дуральде из The Wrap понравились спецэффекты:

- Масштабные погони и взрывы смешат и вызывают овации, потому что они эффектны и беззастенчиво чрезмерны.

Но он отметил, что Джон Син играет занудно и актер не вписался в ленту.

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кинофильмблокбастерФорсаж
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