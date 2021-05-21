"Восхитительно смехотворный и пронзительно мелодраматичный": Критики разгромили "Форсаж 9"

Новый фильм "Форсаж" уже показывают в кинотеатрах России. Первые критики оставили отзввы на картину франшизы. Они заявляют, что в блокбастере не работают законы физики и логики.
Сюжет фильма привычный - герои находятся на грани гибели. Но в в этот раз Доминик Торетто (Вин Дизель) спасает мир и пытается разобраться с прошлым. Главным злодеем в фильме стал его младший брат Джейкоб (Джон Сина), которого гонщик много лет назад обвинил в убийстве их отца.
Оуэн Глейберман из Variety считает, что фильм строится вокруг семейной драмы, а не вокруг захватывающей миссии, и это не идет на пользу проекту. К тому же персонаж Джона Сины прописан плохо.
- Восхитительно смехотворный и пронзительно мелодраматичный, он подпитывается своей же глуповатой энергией, обеспечивая до смешного помпезные погони и бесстыжий фансервис, чтобы зрители провели хорошо время, — уверен Тим Грирсон из Screen International. Он считает, что в фильме слабый сюжет и проект утратил свежесть.
- Это самый грандиозный, дикий, игнорирующий гравитацию фильм франшизы, одна из его сцен ближе к финалу совершенно точно заставит вашу челюсть отвиснуть от великолепной безмозглой дерзости происходящего, — пишет Дэвид Эрлих из IndieWire.
Алонсо Дуральде из The Wrap понравились спецэффекты:
- Масштабные погони и взрывы смешат и вызывают овации, потому что они эффектны и беззастенчиво чрезмерны.
Но он отметил, что Джон Син играет занудно и актер не вписался в ленту.