Молодая мать зарезала своего младенца. Подробности трагедии
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Молодая мать зарезала своего младенца. Подробности трагедии

2:23:215/21/2021Фото: пресс-служба Облсуда
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Поразительно, но свою вину "мать" в суде не признала. При этом она не смогла выразить свое мнение по предъявленному ей обвинению.

Женщина заявила, что не осознавала своих действий из-за психического расстройства

Областной суд Челябинска огласил приговор 24-летней жительнице села Ларино Уйского района Марии Синицкой. Женщина зарезала своего ребенка. Теперь она проведет в колонии общего режима 13 лет.

Жуткая трагедия произошла в 2018 году. Как выяснило следствие, у нее не сложились отношения с отцом ребенка и его родственниками. Из-за этого утром 18 декабря она набросилась на мальчика 1,3 лет. В итоге "мать" ударила ножом малыша 20 раз. После этого убийца решила покончить жизнь самоубийствам. В это время муж работал на вахте.

— В это утро ее отец, встревоженный ее состоянием после разговора по телефону, попросил знакомого приехать и проверить дочь. Односельчанин с еще одним товарищем увидели случившееся и вызвали полицию, женщина была задержана, — рассказали в суде.

Суд учел смягчающие обстоятельства убийства - мать помогала следствию, совершила преступления впервые, а также суд учел состояние здоровья женщины. Поразительно, но свою вину "мать" в суде не признала. При этом она не смогла выразить свое мнение по предъявленному ей обвинению.

- При проведении предварительного следствия вину признавала частично, лишь в том, что в указанное время причинила своему малолетнему сыну смерть при помощи ножа, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Убийца говорила, что не понимала, что творит из-за психического расстройства и требовала принудительное лечении. Но экспертиза показала, что отклонений у женщины нет и не было. Психиатры пришли к выводу, что в то утро она не находилась в состоянии аффекта. Опасности для окружающих она не представляет, а значит может отправиться в колонию.

Женщина признана виновной по статье «Убийство, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ).

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