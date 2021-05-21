Молодая мать зарезала своего младенца. Подробности трагедии

Областной суд Челябинска огласил приговор 24-летней жительнице села Ларино Уйского района Марии Синицкой. Женщина зарезала своего ребенка. Теперь она проведет в колонии общего режима 13 лет.
Жуткая трагедия произошла в 2018 году. Как выяснило следствие, у нее не сложились отношения с отцом ребенка и его родственниками. Из-за этого утром 18 декабря она набросилась на мальчика 1,3 лет. В итоге "мать" ударила ножом малыша 20 раз. После этого убийца решила покончить жизнь самоубийствам. В это время муж работал на вахте.
— В это утро ее отец, встревоженный ее состоянием после разговора по телефону, попросил знакомого приехать и проверить дочь. Односельчанин с еще одним товарищем увидели случившееся и вызвали полицию, женщина была задержана, — рассказали в суде.
Суд учел смягчающие обстоятельства убийства - мать помогала следствию, совершила преступления впервые, а также суд учел состояние здоровья женщины. Поразительно, но свою вину "мать" в суде не признала. При этом она не смогла выразить свое мнение по предъявленному ей обвинению.
- При проведении предварительного следствия вину признавала частично, лишь в том, что в указанное время причинила своему малолетнему сыну смерть при помощи ножа, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Убийца говорила, что не понимала, что творит из-за психического расстройства и требовала принудительное лечении. Но экспертиза показала, что отклонений у женщины нет и не было. Психиатры пришли к выводу, что в то утро она не находилась в состоянии аффекта. Опасности для окружающих она не представляет, а значит может отправиться в колонию.
Женщина признана виновной по статье «Убийство, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ).