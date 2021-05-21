Какую молитву читают Иоанну Богослову 21 мая – кому он стал покровителем?

Иоанн Богослов это один из 12 апостолов Иисуса, один их самых верных и преданных учеников. Сегодня, 21 мая, в православной церкви чтят его память.
В этот день люди идут в храмы, чтобы принести ему свои самые горячие мольбы и просьбы. Считается, что при искренних мыслях и чистом сердце святой никому не отказывает в помощи. Лучше всего молиться пред иконой святого. При молитве нужно настроиться на особый лад - чтобы ничего вас не отвлекало, а просьбы ваши были сказаны не в спешке, а осознанно
Молятся ему в самых разных трудных житейский ситуациях. Чаще всего ему молятся о здравии и о помощи в семейных делах. О благополучии, об устранении конфликтов, просят сил для того, чтобы справиться с любыми житейскими трудностями.
Молитва
Следует помнить, что на все молитвы отвечает сам Господь, а святые только передают ему наши просьбы. Не стоит даже пытаться обращаться с молитвами к святым, если вы имеете в сердце злость, а в голове темные мысли.