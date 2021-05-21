Какую молитву читают Иоанну Богослову 21 мая – кому он стал покровителем?
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Какую молитву читают Иоанну Богослову 21 мая – кому он стал покровителем?

3:15:435/21/2021Фото: Православный портал Покров
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Следует помнить, что на все молитвы отвечает сам Господь, а святые только передают ему наши просьбы.

Иоанн Богослов
Молитвы апостол принимает любые, если они от чистого сердца

Иоанн Богослов это один из 12 апостолов Иисуса, один их самых верных и преданных учеников. Сегодня, 21 мая, в православной церкви чтят его память.

В этот день люди идут в храмы, чтобы принести ему свои самые горячие мольбы и просьбы. Считается, что при искренних мыслях и чистом сердце святой никому не отказывает в помощи. Лучше всего молиться пред иконой святого. При молитве нужно настроиться на особый лад - чтобы ничего вас не отвлекало, а просьбы ваши были сказаны не в спешке, а осознанно

Молятся ему в самых разных трудных житейский ситуациях. Чаще всего ему молятся о здравии и о помощи в семейных делах. О благополучии, об устранении конфликтов, просят сил для того, чтобы справиться с любыми житейскими трудностями.

Молитва 


Следует помнить, что на все молитвы отвечает сам Господь, а святые только передают ему наши просьбы. Не стоит даже пытаться обращаться с молитвами к святым, если вы имеете в сердце злость, а в голове темные мысли.

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