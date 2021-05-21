Полиция ищет черного Алекса: на защиту бездомного пса, покусавшего малолетних, встали жители Бердска , якобы дети над ним издеваются
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Полиция ищет черного Алекса: на защиту бездомного пса, покусавшего малолетних, встали жители Бердска , якобы дети над ним издеваются

11:26:345/21/2021,Маргарита МартыноваФото: Предоставлено Юлией
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"Ничего не происходит. Собака ходит по двору. Никто ее не ловит. Я сама звонила в полицию, мне сказали — ждите ответ, в течение месяца пришлем", - рассказала Юлия.

Возьмите собаку Алекса в добрые руки с улицы

Бездомные собаки всегда были проблемой в городах. Люди безответственно заводят щенка, наигравшись, выгоняют его на улицу. Животное вынуждено выживать без крова и еды. Некоторые люди подкармливают бездомных собак, они прибиваются к дому и начинают защищать «свою» территорию.

Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск» во дворе дома №55А по улице Карла Маркса 14 мая 2021 года большая бездомная собака покусала 11-летнего мальчика. В больнице был поставлен диагноз - рваная рана внутренней поверхности проксимального отдела правого бедра. Мама ребенка Юлия написала заявление в полицию. В больнице, где мальчику ставили уколы, Юлия встретила родителей ещё двух детей. В разговоре выяснялось, что и их покусала та же черная собака в том же дворе.

Ситуацию «Курьер. Среда. Бердск» прокомментировали 19 мая 2021 года в пресс-службе главка МВД по Новосибирской области :
- В полицию города Бердска поступили заявления от граждан по трем фактам. Три факта были зафиксированы по покусам собакой в районе дома №55А по улице К. Маркса. По всем этим фактам заявления были приняты в установленном порядке, проведена проверка. Информация была направлена участковым уполномоченным и в адрес администрации города Бердска для принятия решения по отлову данной собаки.

Сегодня, 21 мая 2021 года, «Курьер. Среда. Бердск» связался с Юлией, узнать, как развивается ситуация.
- Ничего не происходит. Собака ходит по двору. Никто ее не ловит. Ребенка гулять не отпускаю одного. Ко мне никто не обращался из полиции, я сама звонила в полицию, мне сказали — ждите ответ, в течение месяца пришлем, - рассказала Юлия.
В прокуратуре Бердска начата проверка по факту нападения собаки на детей.
- Совместно с полицией проводится проверка по факту нападения собаки на детей в Бердске, по результатам проверки будет принято решение,- рассказала помощник прокурора города Татьяна Макарова.

В соцсетях Бердска, обсуждая факт того, что от собаки пострадали несколько детей, жители района высказали диаметрально противоположные мнения. Жители района, где произошел инцидент, пишут:
- Эту собаку знают все дети, кто проживает рядом. Даже имя дали Алекс. Он приходит к лицею №7 встречать детей с уроков, чтобы поиграть. Добрый пес! Но много детей подросткового возраста над ним издевается.
- Он в прошлом году был маленьким щенком и играл с детьми, сейчас его зовут Алекс, многие дети с ним играют на детской площадке.
- Алекс добрая собака, и если бы в него не кидали камнями и били его первыми, он никого бы не покусал. Толпа детей окружает его и издевается.
- Этот добрый Алекс на моих глазах кинулся на мужчину, который проезжал на велосипеде. Мужчина упал, а собака продолжала нападать и лаять на него.

Остается надеется, что любители собак заберут Алекса домой.

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