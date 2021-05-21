Мэр Евгений Шестернин признался, почему зовет на совещания мэрии избранные СМИ Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Скрыть объявление

Мэр Евгений Шестернин признался, почему зовет на совещания мэрии избранные СМИ Бердска

12:59:215/21/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Аппаратное совещание прошло за закрытыми дверями. Как признался сам глава администрации, он и его заместители определяют вид намеченного к проведению ими совещания, а также состав участников. Однако, на вопросы о нормах закона, согласно которому, якобы существует право выборочно приглашать те или иные СМИ, чиновник отвечать отказался.

Евгений Шестернин "правит" Бердском вторую пятилетку
Сюжет: СМИ и мэр Бердска
Сколько билбордов с рекламой есть в Бердске, не знает мэр Евгений Шестернин. Или не хочет отвечать

Сколько билбордов с рекламой есть в Бердске, не знает мэр Евгений Шестернин. Или не хочет отвечатьДва предложения ответил мэр Бердска на 36 вопросов в журналистском запросе о стихийных киоскахЕщё 12 новости

Глава администрации Бердска Евгений Шестернин рассказал, почему он не зовет на аппаратные совещания журналистов "Курьер. Среда. Бердск".

Напомним, что на очередном совещании 12 апреля чиновники обсуждали оперативную информацию: тяжелые последствия паводка, вакцинацию населения, подготовку к празднованию Дня Победы. Также на мероприятии глава администрации Бердска Евгений Шестернин поздравил бердчан с Днем Космонавтики и вручил им благодарственные письма. Это совещание осталось тайной для "Курьер. Среда. Бердск". На нем из СМИ присутствовали многие редакции кроме нас. Об этом стало известно позднее. Пресс-секретарь администрации Бердска Виктория Шлюндт сообщала, что конкретные СМИ пригласил лично Евгений Шестернин.

Как признался сам Евгений Шестернин, он, его заместители, руководители структурных подразделений, а также председатели рабочих гpyпп сами определяют вид намеченного к проведению ими совещания или мероприятия и состав участников.

- В действующем законодательстве отсутствуют нормы, регламентирующие присутствие тех или иных СМИ на организованных администрацией совещаниях и мероприятиях, - заявил Евгений Шестернин 19 мая.

Также стало известно, что решение о проведении пресс-подходов в режиме онлайн с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, объявлением ограничительных мер, а также взаимодействие администрации города и представителей СМИ обеспечивает отдел общественных связей и информации - пресс-центр администрации Бердска. Планирование же работы администрации Бердска осуществляется в соответствии с регламентом администрации города №39-р от 30.05.2010 г.

- План основных мероприятий администрации составляется на 15-дневный период. Ответственным за составление плана является отдел по организационной работе администрации города Бердска. Изменения в план мероприятий вносит ответственный за организацию конкретного мероприятия,- сообщил Шестернин.

Отметим, что на вопросы о нормах закона, согласно которому глава муниципального образования якобы сам имеет право выборочно приглашать на аппаратные совещания те или иные СМИ, а также на вопросы о предполагаемом "особом" отношении к "Курьер. Среда. Бердск" Евгений Шестернин будучи мэром отвечать отказался.

- Поскольку вышеперечисленные вопросы содержат запрос о правовой оценке принимаемых главой города и органом местного самоуправления решений и о проведении анализа деятельности главы города, на основании подпункта 6 п. 1 ст. 20 Федерального закона от 09.02.2009 № 8 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления информация по данным вопросам не предоставляется,- ответили в запросе.

Свои предположения о поведении Евгения Шестернина высказали жители Бердска на страницах нашего сайта.

- Ну прямо феодал! Хочу пускаю, хочу нет,- заявили анонимно.

- Наверное, сильно вы ему насолили. Мстит,- предположил аноним.

- Зачем пускать прессу? Как говорил Петр Великий: "Видеть и слышать - дурь каждого". Кому охота о себе плохое слышать?- недоуменно произнес житель Бердска.

- Его личное право действует в случае, если он приглашает на свой День рождения. Что касается рабочих моментов, то свои "хотелки" пусть  придержит. Он, что приватизировал должность главы города? - сказал аноним.

Скрыть объявление
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
властьчиновникизакрытое заседаниепресс-подходне пускают журналистовне пускают сми
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

От независимых СМИ скрывают информацию?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление

    Последние новости

    Когда откроют Таиланд в 2021: с кем открыты границы для россиян с 1 июня
    12:50:19 5/21/2021
    Когда откроют Таиланд в 2021: с кем открыты границы для россиян с 1 июня
    БердскКогда в Бердске откроется новая банька с ожидальней и буфетом, стало известно
    12:45:00 5/21/2021
    Когда в Бердске откроется новая банька с ожидальней и буфетом, стало известно
    В детском саду 3-летнему мальчику отрубило палец
    12:42:42 5/21/2021
    В детском саду 3-летнему мальчику отрубило палец
    Генпрокурор России Игорь Краснов прилетел в Новосибирск 21 мая 2021. Что он делал, смотрите на фото
    12:38:10 5/21/2021
    Генпрокурор России Игорь Краснов прилетел в Новосибирск 21 мая 2021. Что он делал, смотрите на фото
    Запрещено ли посещать кладбище на 21 мая в день апостола Иоанна Богослова?
    12:20:57 5/21/2021
    Запрещено ли посещать кладбище на 21 мая в день апостола Иоанна Богослова?
    БердскВ Бердске подозревают бешенство у трупа собаки
    12:19:49 5/21/2021
    В Бердске подозревают бешенство у трупа собаки
    БердскОпасно открытые люки у ТЦ "Орбита" принадлежат бизнесмену Голубеву. Почему в него чуть не провалился прохожий, выяснит вице-мэр Бердска Владимир Захаров
    12:08:27 5/21/2021
    Опасно открытые люки у ТЦ "Орбита" принадлежат бизнесмену Голубеву. Почему в него чуть не провалился прохожий, выяснит вице-мэр Бердска Владимир Захаров
    Что значат антитела к коронавирусу: сколько должно быть после болезни и прививки
    12:00:25 5/21/2021
    Что значат антитела к коронавирусу: сколько должно быть после болезни и прививки
    Зонд Solar Orbiter впервые снял выброс корональной массы на Солнце
    11:58:35 5/21/2021
    Зонд Solar Orbiter впервые снял выброс корональной массы на Солнце
    БердскОчень интересные события ждут жителей Бердска в ДК «Родина»: афиша с 22 по 30 мая 12+
    11:55:36 5/21/2021
    Очень интересные события ждут жителей Бердска в ДК «Родина»: афиша с 22 по 30 мая 12+
    Скрыть объявление