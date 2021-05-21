Мэр Евгений Шестернин признался, почему зовет на совещания мэрии избранные СМИ Бердска

Глава администрации Бердска Евгений Шестернин рассказал, почему он не зовет на аппаратные совещания журналистов "Курьер. Среда. Бердск".
Напомним, что на очередном совещании 12 апреля чиновники обсуждали оперативную информацию: тяжелые последствия паводка, вакцинацию населения, подготовку к празднованию Дня Победы. Также на мероприятии глава администрации Бердска Евгений Шестернин поздравил бердчан с Днем Космонавтики и вручил им благодарственные письма. Это совещание осталось тайной для "Курьер. Среда. Бердск". На нем из СМИ присутствовали многие редакции кроме нас. Об этом стало известно позднее. Пресс-секретарь администрации Бердска Виктория Шлюндт сообщала, что конкретные СМИ пригласил лично Евгений Шестернин.
Как признался сам Евгений Шестернин, он, его заместители, руководители структурных подразделений, а также председатели рабочих гpyпп сами определяют вид намеченного к проведению ими совещания или мероприятия и состав участников.
- В действующем законодательстве отсутствуют нормы, регламентирующие присутствие тех или иных СМИ на организованных администрацией совещаниях и мероприятиях, - заявил Евгений Шестернин 19 мая.
Также стало известно, что решение о проведении пресс-подходов в режиме онлайн с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, объявлением ограничительных мер, а также взаимодействие администрации города и представителей СМИ обеспечивает отдел общественных связей и информации - пресс-центр администрации Бердска. Планирование же работы администрации Бердска осуществляется в соответствии с регламентом администрации города №39-р от 30.05.2010 г.
- План основных мероприятий администрации составляется на 15-дневный период. Ответственным за составление плана является отдел по организационной работе администрации города Бердска. Изменения в план мероприятий вносит ответственный за организацию конкретного мероприятия,- сообщил Шестернин.
Отметим, что на вопросы о нормах закона, согласно которому глава муниципального образования якобы сам имеет право выборочно приглашать на аппаратные совещания те или иные СМИ, а также на вопросы о предполагаемом "особом" отношении к "Курьер. Среда. Бердск" Евгений Шестернин будучи мэром отвечать отказался.
- Поскольку вышеперечисленные вопросы содержат запрос о правовой оценке принимаемых главой города и органом местного самоуправления решений и о проведении анализа деятельности главы города, на основании подпункта 6 п. 1 ст. 20 Федерального закона от 09.02.2009 № 8 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления информация по данным вопросам не предоставляется,- ответили в запросе.
Свои предположения о поведении Евгения Шестернина высказали жители Бердска на страницах нашего сайта.
- Ну прямо феодал! Хочу пускаю, хочу нет,- заявили анонимно.
- Наверное, сильно вы ему насолили. Мстит,- предположил аноним.
- Зачем пускать прессу? Как говорил Петр Великий: "Видеть и слышать - дурь каждого". Кому охота о себе плохое слышать?- недоуменно произнес житель Бердска.
- Его личное право действует в случае, если он приглашает на свой День рождения. Что касается рабочих моментов, то свои "хотелки" пусть придержит. Он, что приватизировал должность главы города? - сказал аноним.